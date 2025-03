Vinzenz Geiger trionfa in volata su Jarl Magnus Riiber nella Gundersen maschile, in scena a Oslo. Le nevi norvegesi sono palcoscenico della penultima tappa di Coppa del Mondo della stagione maschile di combinata nordica. Il tedesco e il norvegese hanno concluso in parità il turno di salto di questa mattina, con anche Lamparter e Rehrl impegnati nella bagarre. Sul finale della gara, i due austriaci si sono staccati, lasciando Geiger e Riiber a lottare per il successo. Il tedesco ha tagliato il traguardo con 22’33”6, superando per 1”2 Riiber, qui eroe di casa. Terzo sul podio Lamparter, con un ritardo di 7”3. Aaron Kostner è stato autore di una rimonta nel corso della frazione di fondo, risalendo la classifica di undici posizioni. L’azzurro ha chiuso la gara in ventunesima piazza, a 1’55”5 da Geiger, con Raffaele Buzzi 24esimo a 2’17”3. Alessandro Pittin e Manuel Senoner, attardati nel salto, hanno concluso la prova oltre la quarantesima posizione.

LA GARA FEMMINILE

Nel femminile, Gyda Westvold Hansen torna al successo anche in Coppa del Mondo. L’eroina di casa ha concluso la frazione di salto con un secondo posto, per poi imporsi nel fondo. Nel pomeriggio, la norvegese ha preso velocemente il largo, tagliando il traguardo con un tempo di 13’46”7. Il secondo posto è andato all’austriaca Lisa Hirner – terza sul trampolino Hs134 – in ritardo di 53” su Westvold Hansen. A chiudere il podio è Ida Marie Hagen, connazionale della vincitrice, attardata per 1’00”6. La vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo è andata a Nathalie Armbruster, a cui oggi è bastato il sesto posto. Giornata negativa per le italiane in gara, attardate dopo il turno di salto: Veronica Gianmoena ha concluso in ventitreesima piazza, Daniela Dejori è finita 25esima.