A Craigleith, in Canada, va in scena la seconda e ultima giornata di gare della Coppa del Mondo di skicross. Jole Galli, ieri sul terzo gradino, sfiora il podio anche nella prova odierna, dovendosi però accontentare della quarta piazza in quella che è stata la sua quinta finale consecutiva. La vittoria va alla svizzera Fanny Smith, seguita dalle due canadesi Courtney Hoffos e Abby McEwen. Per l’elvetica si tratta della terza vittoria stagionale e il successo odierno la porta in testa alla classifica generale a quota 916, davanti alla canadese India Sherret con 869. Terza posizione generale per Galli, che sale a 781 punti e supera Daniela Maier e Marielle Thompson.

LA GARA MASCHILE

Nel maschile, il primo posto è di Florian Wilmsmann. Il tedesco è seguito dal beniamino di casa Reece Howden, mentre chiude il podio un altro canadese, Kevin Drury. Brutta caduta invece per lo svedese David Mobaerg, che ha dovuto abbandonare la corsa al successo proprio nel momento eclatante. La tappa canadese si conclude con un 26esimo piazzamento per Simone Deromedis, ieri vittima di una pesante caduta e oggi dolorante al cancelletto. L’azzurro ha preso parte agli ottavi, venendo però eliminato in batteria come i connazionali Davide Cazzaniga ed Edoardo Zorzi. Con ancora due gare da disputare, Deromedis vede sfuggirgli la leadership della classifica. Wilmsmann è infatti balzato in testa con 850 punti, portandosi dietro Howden a quota 838. Terza piazza per il trentino, che vanta 825 punti.

La Coppa del Mondo di skicross si prepara a vivere le proprie battute finali. Il prossimo appuntamento è per sabato 22 marzo a St. Moritz, con la gara a squadre in programma per domenica 23. Si tratterà di una due giorni fondamentali, con in programma l’assegnazione dei titoli iridati. Il sipario calerà sulla stagione una settimana più tardi, sulle nevi svedesi di idre Fjäll.