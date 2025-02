Nella seconda giornata della quarta tappa di Coppa del mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga in corso a Milwaukee, Francesca Lollobrigida ottiene un altro risultato super andando nuovamente a podio. E lo fa non su una distanza qualunque ma sui 1.500 metri, distanza sulla quale non aveva mai centrato un piazzamento tra le prime tre. La campionessa azzurra chiude proprio in terza posizione con il tempo di 1:52.92, di appena 69 centesimi superiore al primato italiano, già in suo possesso. La gara è stata vinta dall’olandese Joy Beune in 1:52.11, mentre seconda è arrivata la giapponese Miho Takagi (+0.71).

Lollobrigida ha così conquistato un altro risultato importante dopo la strepitosa vittoria di ieri sui 3.000 metri, arrivando a un totale di 21 podi in carriera in Coppa del mondo. Per quanto riguarda gli atleti italiani, solo Chiara Simionato e Enrico Fabris hanno ottenuto più podi della quasi 34enne (compirà gli anni il 7 febbraio) di Frascati.

Pattinaggio di velocità, gli altri risultati nella seconda giornata a Milwaukee

Sempre per quanto riguarda la gara femminile, nella Division B Arianna Fontana ha chiuso al secondo posto con il primato personale di 1:56.62, mentre Veronica Luciani ha chiuso 16esima a +4.79. Nella gara maschile di Division A, Daniele Di Stefano ha terminato la prova al nono posto in 1:44.38. Ben tre, poi, gli azzurri impegnati nella Division B: appena giù dal podio Francesco Betti in 1:46.13; piazzamento in top-10 anche per Riccardo Lorello (ottavo in 1:46.21), mentre Andrea Giovannini ha chiuso 21esimo in 1:47.89.

Passando ai 500 metri, Serena Pergher ha chiuso 15esima la Division A femminile, mentre al maschile David Bosa ha tagliato il traguardo in 19esima posizione in 35.09. Infine, quinto posto in Division B per Giorgia Aiello.

Domani si terrà il terzo giorno di gara con un programma identico per uomini e donne. Si disputerà la seconda delle due gare dei 500 metri previste nel weekend, oltre a Team Pursuit, Mass Start e Mixed Relay.

Le classifiche di Cdm 1.500m di pattinaggio di velocità aggiornate

La classifica femminile

Takagi (JPN) 228 Beune (NED) 222 Rijpma-de Jong (NED) 165 Bowe (USA) 150 Daleman (NED) 148 Blondin (CAN) 141 Lollobrigida (ITA) 140 Wiklund (NOR) 136 Groenewoud (NED) 131 Han (CHN) 128

27. Fontana (ITA) 53

48. Luciani (ITA) 7

La classifica maschile

Stolz (USA) 240 Nuis (NED) 183 Kongshaug (NOR) 177 Eitrem (NOR) 168 Ning (CHN) 156 Prins (NED) 145 Kim (HUN) 145 Howe (CAN) 131 Nonomura (JPN) 126 Ichinohe (JPN) 119

16. Di Stefano (ITA) 100

31. Betti (ITA) 34

37. Trentini (ITA) 22

38. Lorello (ITA) 21

44. Ghiotto (ITA) 14