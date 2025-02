In casa Milan sono ore caldissime, si sta vivendo una vera e propria rivoluzione che fino a pochi giorni fa era del tutto inaspettata.

La Supercoppa Italiana vinta meno di un mese fa sembra essere un ricordo lontanissimo, e a poche ore dal terzo derby della stagione nell’ambiente rossonero sembra esserci un caos assoluto. La squadra di Sergio Conceiçao, infatti, dopo la bruttissima sconfitta subita contro la Dinamo Zagabria che è costata l’accesso diretto agli ottavi di Champions League, ha vissuto ore turbolente e tensioni importanti nello spogliatoio. La lite tra l’allenatore e il Capitano Davide Calabria al termine di Milan-Parma è stata solo l’inizio di una settimana bollente, che è culminata con addii eccellenti e inaspettati a pochi giorni dalla fine del mercato.

Proprio Calabria ha terminato la sua avventura al Milan: dopo essere cresciuto in rossonero, il terzino destro e ormai ex capitano ha accettato di trasferirsi al Bologna in queste ultime ore del mercato di gennaio. Calabria era in scadenza a giugno e non sembravano esserci spiragli di rinnovo, ma il caos delle ultime ore ha accelerato il tutto. L’altro addio a sorpresa è stato quello di Alvaro Morata, che con una trattativa lampo ha lasciato il Milan ed è volato in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray. Un doppio addio che, però, ha spalancato le porte ad un grande arrivo in casa rossonera. Santiago Gimenez, infatti, bomber messicano ormai ex Feyenoord, è atterrato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan per poco meno di 40 milioni. Un acquisto che potrebbe riportare un po’ di serenità, sia nella tifoseria sia all’interno dello spogliatoio.

Retroscena clamoros: Conceiçao ha rischiato, intervento della dirigenza

Che la posizione di Sergio Conceiçao sia in bilico non è certo un mistero e, anzi, il suo esonero è tra i più probabili in Serie A stando ai rumors. La sua situazione, però, sembrerebbe essere degenerata dopo la sconfitta di Zagabria, con un post partita molto caotico tra spogliatoio e rientro a Milano che avrebbe visto addirittura l’intervento della società. Ibrahimovic, Furlani e Moncada, infatti, avrebbero parlato alla squadra per chiedere il giusto atteggiamento e un maggiore impegno.

Da casa Milan, al momento, sembra che non ci siano dubbi sul tecnico ex Porto, la cui panchina sembrerebbe più salda di quello che dicono i rumors. Certo è che Sergio Conceiçao in pochi giorni si giocherà una buona fetta di futuro: il derby di campionato contro l’Inter e il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma dei prossimi giorni potrebbero decidere la stagione del Milan. E se dovessero arrivare risultati negativi, allora la panchina potrebbe traballare.