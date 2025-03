La Coppa del mondo 2025 di pattinaggio di velocità si chiude con una cocente delusione per Davide Ghiotto. L’azzurro, infatti, si è presentato all’ultima tappa, quella di Heerenveen, in Olanda, da padrone della classifica dei 5.000 metri, con un piccolo margine sul norvegese Sander Eitrem. La gara di oggi, però, ha visto un Ghiotto poco brillante, che ha chiuso la propria gara addirittura al dodicesimo posto con il tempo di 6:17.47, a quasi dieci secondi dal vincitore, l’olandese Chris Huizinga. Al secondo posto ecco proprio Eitrem, che con i 54 punti conquistati oggi, contro i 29 dell’azzurro, ha vinto la Coppa del mondo di specialità con 330 punti contro i 311 di Davide.

A completare il podio della gara odierna è un altro olandese, Beau Snellink (+2.27), mentre il migliore degli italiani è Riccardo Lorello a +5.48 dal primo posto. In gara anche Michele Malfatti, quattordicesimo al traguardo (+11.42).

Pattinaggio velocità, Lollobrigida di bronzo nei 3.000

Altro secondo posto in classifica di specialità, ma dal sapore più dolce, è quello di Francesca Lollobrigida, che centra il terzo posto nei 3.000 metri. Alle spalle dell’inarrivabile norvegese Ragne Wiklund, l’azzurra rimane a contatto dell’olandese Joy Beune finendole dietro, ma assicurandosi i punti necessari per mantenere il secondo posto nella classifica di specialità. La trentaquattrenne laziale ha portato il bottino di podi stagionali a quota sei, stabilendo il nuovo primato personale, centrando, inoltre, sette piazzamenti nelle ultime otto gare disputate tra 1.500, 3.000 metri e mass start.

Con questo risultato, Lollobrigida sale a ventiquattro podi individuali nel circuito internazionale. Inoltre, il risultato di oggi ha consentito alla squadra azzurra di eguagliare il primato nazionale di 16 podi stagionali in Coppa del Mondo stabilito nel 2005/2006. Alice Merletti, unica altra italiana in gara, ha chiuso la prova al quindicesimo posto (+12.42).

I risultati degli azzurri nella Division-B

Le gare della Division-B, ovvero i raggruppamenti cadetti delle varie distanze, hanno visto diversi italiani in gara. Partendo dalle gare femminili, da sottolineare la vittoria di Giorgia Aiello nei 1.000 metri in 1:17.17, capace di battere la danese Sofia Thorup-Prosvirnova di appena sei centesimi. Nella gara dei 3.000 metri, invece, diciassettesimo posto per Laura Lorenzato. Passando agli uomini, nei 5.000 metri Andrea Giovannini ha conquistato un bel quarto posto, mentre Daniele Di Stefano ha chiuso undicesimo. Quest’ultimo ha gareggiato anche nei 1.000 metri, tagliando il traguardo in quattordicesima posizione. Alle sue spalle David Bosa (diciassettesimo) e Francesco Betti (ventiseiesimo). Domani si conclude il programma con i team pursuit, e mass start e gara-2 dei 500 metri.