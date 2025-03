Elisa Valensin migliora il primato nazionale U20, percorrendo i 200 metri di Metz in 23.39. L’azzurra abbassa di un decimo il record italiano che aveva realizzato un mese fa, in occasione dei Nazionali juniores e promesse di Ancona. L’azzurra domina la prova francese, vincendo davanti alla padrona di casa Victoria Kwarteng – al traguardo in 24.13 – e alla portoghese Raquel Silva, autrice di un 24.76. L’italia colleziona diversi altri risultati positivi nel corso della giornata. Alice Pagliarini festeggia i suoi diciannove anni con un 7.32 nei 60 metri, che vale il suo nuovo primato personale. Nella storia italiana, solo Kelly Doualla ha fatto di meglio, firmano un 7.19. Nel maschile, Daniele Orlando si migliora e il suo 6.74 nei 60 lo porta nella top ten nazionale di sempre, precisamente all’ottavo posto. Il tempo di Orlando dista appena un decimo dal record di Filippo Tortu di 6.64.

Simone Gilberto vince nei 400 metri con un tempo di 47.83, mentre Francesca Meletto ottiene il nuovo personale nei 400 femminili in 55.31. Successo anche per Sara Gaspari nell’asta in 3.82 e per Anita Nalesso, che nel peso trionfa con 14.24. Nei 200 metri, Francesco Pagliarini ottiene la seconda posizione con un crono di 21.99. Secondo gradino del podio anche per Alberico Ghedina, che nei 60hs colleziona un 8.11, Massimo Magnana che nell’alto salta a 1.99, Giacomo Rottin con un 7.09 nel lungo, Fabio Furlan nel triplo in 14.42 e Andrea Masucci con un 16.12 nel peso. Nel lungo, Mah Seye colleziona un 5.58 che vale la terza piazza.

I RISULTATI DEGLI U18 A METZ

Negli U18, Alessia Succo è protagonista tra gli ostacolisti, dominando in 8.09. Un tempo che nessun’altra allieva al mondo ha mai corso nella storia e che si avvicina all’8.07 che ha siglato il 9 febbraio al PalaCasali. Successo anche per Filippo Vedana, che con un 7.61 sale sul primo gradino del podio, condividendolo con il francese Mael-Bephassou Lannurien. Bene Daniele Inzoli, che nello sprint firma un 6.79, a un solo centesimo dalla sua miglior prestazione nazionale. Margherita Castellani trionfa nei 200 metri allieve con 23.74.

Nei 400, vincono Diego Mancini – autore di un 49.33, suo nuovo personale – e Laura Frattaroli con 55.47. Antony Del Pioluogo festeggia la vittoria nel peso con 17.39. Seconda piazza per Carlotta Suppini nei 60, così come Gabriele D’Amico finisce secondo nei 200 con un tempo di 22.30 ed Edoardo Borchi nel lungo in 6.71. Secondo gradino del podio anche per Sambou Lombardi nel triplo con 14.88 PB, Ylenia Bernardi nell’asta con un 3.82 e Giulia Landini nel peso in 13.10. Tommaso Chichi termina la prova nell’alto in terza posizione con 1.96, mentre Lovely Giusti conclude terza nel lungo in 5.25.