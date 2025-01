Dopo il grande spettacolo dei Campionati Italiani Assoluti che si sono svolti a Collalbo negli ultimi giorni del 2024, il 2025 del pattinaggio di velocità parte con un altro appuntamento importantissimo. A Heerenveen, infatti, nel weekend tra venerdì 10 e domenica 12 gennaio, andranno in scena gli Europei Sprint e Allround di pista lunga. Saranno dieci gli azzurri impegnati sulla mirica Thialf nella città olandese; in particolare, il direttore tecnico Maurizio Marchetto e l’allenatore Matteo Anesi hanno convocato: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle).

Pattinaggio velocità, così in gara gli azzurri

Per quanto riguarda la suddivisione delle gare, al femminile Aiello e Pergher gareggeranno sulle distanze sprint, in cui sono prevista due sessioni sui 500 metri e due sui 1.000; al maschile, invece, ecco Betti e Bosa. Le distanze allround (quindi 500, 1.000, 1.5000, 3.000/5.000 e 5.000/10.000) vedranno in pista Lollobrigida, Luciani e Marletti tra le donne, e Di Stefano, Giovannini e Ghiotto (reduce dal record mondiale nei 10.000) al maschile.

Le parole del dt Marchetto

La Fisi riporta le parole del dt Marchetto in vista di questo impegno continentale: “Arriviamo a questo appuntamento con la voglia di ben figurare in una competizione storica e di prestigio. Sappiamo che, per il programma di gare, questo non è un evento che valorizza in particolar modo le caratteristiche dei nostri atleti ma sfrutteremo al meglio ogni occasione per farci trovare pronti e crescere di condizione. La squadra, a dire il vero, deve ancora smaltire al 100% i carichi di lavoro sostenuti nel corso delle ultime settimane in un calendario che deve tenere conto anche delle imminenti tappe di Coppa del Mondo”.