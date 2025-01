Secondo il reportage annuale di Sportradar Integrity Services, intitolato ‘Integrity in Action 2024 Global Analysis & Trends’, nel 2024 sono calati del 17% gli eventi sportivi a rischio di frode. L’azienda, che offre servizi di monitoraggio a tutti i livelli per quanto riguarda gli eventi sportivi, ha monitorato qualcosa come oltre 850.000 incontri in 70 sport diversi in tutto il mondo. Il report identifica 1.108 match sospetti in 12 discipline sportive, e rispetto al 2023 si è verificato un calo del diciassette per cento.

A livello geografico, l’Europa si conferma in testa alla classifica delle aree più colpite da problemi legati all’integrità dello sport. C’è da considerare un calo del 34% delle partite sospette, e i casi in tutto sono 439 (erano stati 668 nell’ultimo reportage). In Africa sono invece soltanto 69 le attività a rischio, erano 108 l’anno scorso. Ed è il calcio lo sport più colpito, come facilmente intuibile: sono 721 le partite sospette (881 nel 2023, -18%). In Brasile, l’area in cui il match-fixing è più diffuso, i casi si sono ridotti del 48%, e si è passati da 110 casi nel 2023 a 57 nel 2024. Alle spalle del calcio, gli altri sport più colpiti sono basket (187 casi), tennis (69), tennistavolo (41) e persino gli e-sports (32). Persiste peraltro una importante differenza legata al genere: registrati infatti 1.057 eventi sportivi maschili sospetti contro gli appena 51 femminili.

COME LAVORA SPORTRADAR

Sportradar utilizza un sistema di intelligenza artificiale in grado di individuare i flussi di scommesse anomali sui risultati ritenuti che vengono considerati poco probabili dagli esperti considerando diversi aspetti, tra questi anche le quote dei bookmakers. Un team interno valuta i dati e stabilisce se ci sono i presupposti per approfondire l’investigazione su quel determinato evento. Queste le parole del vicepresidente esecutivo Integrity di Sportradar, Andreas Krannich: “La cospicua riduzione dei casi nel 2024 ci dà una buona ragione per essere ottimisti ma conferma l’assoluta necessità di insistere su vigilanza continua e innovazione, dal momento che il fenomeno resta consistente a livello mondiale”.

GLI EVENTI MONITORATI NEL 2024

Tra gli eventi principali monitorati da Sportradar nel 2024 ce ne sono diversi a livello globale: dalle Olimpiadi estive di Parigi agli Europei 2024, passando per la Copa America 2024 e la Coppa d’Asia. Sportradar, in queste manifestazioni, ha dimostrato di avere avanzate capacità di intelligence e di monitoraggio per quanto riguarda il monitoraggio delle scommesse. La lotta contro la manipolazione dello sport conta, infine, sulla collaborazione con 250 autorità sportive e investigative nel mondo per mezzo dello Sportradar Integrity Exchange, un network dedicato allo scambio di informazioni con 117 bookmaker internazionali.