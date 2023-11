Pattinaggio velocità, CdM pista lunga 2023/2024: 11 azzurri convocati per la tappa di Pechino

La Nazionale italiana di pattinaggio di velocità su pista lunga è pronta per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023/2024. Dopo l’appuntamento dello scorso fine settimana sul ghiaccio giapponese di Obihiro, la squadra guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi si presenta con undici pattinatori a Pechino. Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) sono i nostri atleti convocati per la tappa in Cina. “Ho visto molto bene la squadra nella prima tappa e so che la nostra Nazionale ha impressionato anche parecchi addetti ai lavori – spiega Marchetto -. C’è la possibilità di fare ancora meglio in alcune situazioni ma dobbiamo restare concentrati al 100% e con grande motivazione per ripartire da quanto di buono messo in mostra nella prima uscita. Di certo abbiamo grande voglia e ci siano preparati al meglio per farci trovare pronti”.