Atp Next Gen Finals 2023, Nardi raggiunge Cobolli: è il secondo azzurro qualificato per Jeddah

Se Jannik Sinner incanta Torino nelle ATP Finals, c’è un’altra giovane Italia del tennis che tra un paio di settimane sarà protagonista Jeddah. Nella località saudita si sono infatti spostate le Next Gen Finals dopo tante edizioni in quel di Milano. E dopo Flavio Cobolli c’è un altro azzurro che questa mattina ha staccato ufficialmente il pass per l’Arabia. Si tratta di Luca Nardi, impegnato nel torneo challenger di Kobe, dove ha ottenuto il settimo successo consecutivo dopo aver trionfato la scorsa settimana a Matsuyama. Battendo il danese Holmgren in tre set, il tennista pesarese è salito a quota 519 punti e non potrà essere superato da alcun avversario entro la fine di questa settimana. Salvo rinunce degli ultimi giorni, il field è deciso: i protagonisti a Jeddah saranno Arthur Fils, Luca Van Assche, Dominic Stricker, Flavio Cobolli, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic, Luca Nardi e la wild card Abdullah Shelbayh.