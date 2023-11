MotoGP GP Qatar 2023, Bagnaia: “Non è un match point, 14 punti sono pochi. Bastianini? Penso proveremo a collaborare”

Pecco Bagnaia ha le mani sul suo secondo Mondiale, ma il pilota della Ducati resta cauto in vita del GP del Qatar: “Non considero questo weekend come un match point. Sono troppi 23 punti da guadagnare su Jorge, che sta facendo un lavoro ottimo”, dice. “E’ importante pensare sessione dopo sessione: è tornato a posto il mio time attack, è un tracciato che mi piace: siamo sempre stati competitivi a parte l’anno scorso e penso che la nostra moto si adatti a questa pista”, aggiunge. Poi Bagnaia parla della sua caduta dell’anno scorso: “Ero al limite, stavo lottando con Jorge e ho perso l’anteriore. Lui poteva farsi davvero male, è stato un inizio problematico della stagione. Bastianini? Ne ho parlato col team, se è in grado di spingerlo può farlo, poi vedremo dalle situazioni. Penso che proveremo a collaborare”. Infine il punto sulla classifica: “14 punti – sottolinea Bagnaia – non sono nulla, ogni weekend si possono vincere o perdere tanti punti. L’importante è mantenere la calma e dare il massimo. Sarà ancora un testa a testa”.