Si è aperta a Calgary, in Canada, la terza tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga, con una giornata ricca di emozioni e ottimi risultati per gli atleti italiani. Nel programma della giornata inaugurale si sono svolte le gare dei 1.500 metri maschili, dei 1.000 metri femminili e dei 5.000 metri femminili. Tra gli azzurri, si sono distinti soprattutto Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano, impegnati nelle Division A, i principali raggruppamenti della competizione.

Prosegue il momento di forma di Francesca Lollobrigida

La protagonista assoluta della giornata per l’Italia è stata Francesca Lollobrigida, che ha stabilito un nuovo primato personale sui 5000 metri, con un tempo di 6:51.07 che è anche il nuovo record italiano. Superato così il suo stesso crono del 2022, fatto segnare in occasione delle Olimpiadi Invernali di Pechino. La 33enne di Frascati ha concluso la sua prova al quarto posto, sfiorando il podio per pochi secondi. La vittoria è andata all’olandese Joy Beune, con un eccellente 6:45.76, seguita dalla connazionale Merel Conijn, seconda in 6:47.44; terzo gradino del podio per la ceca Martina Sablikova (6:49.01).

Discreta prova di Daniele Di Stefano nei 1500 metri

Nel settore maschile, Daniele Di Stefano ha chiuso la sua gara dei 1500 metri al 12esimo posto con un tempo di 1:44.68. Una prestazione solida per l’atleta delle Fiamme Oro, che ha comunque fatto vedere buone potenzialità in un campo molto competitivo. A imporsi è stato l’americano Jordan Stolz con il super crono di 1:41.22, che migliora il record della pista di 11 centesimi. Il distacco sugli avversari è stato notevole, con il cinese Zhongyan Ning che ha chiuso al secondo posto in 1:42.24 (a 1.02 secondi), e il norvegese Peder Kongshaug, terzo in 1:42.25 (+1.03).

In Division-B, Riccardo Lorello (C.S. Esercito) ha fatto registrare un nuovo primato personale nei 1.500 metri, migliorando di 2″54 il suo tempo precedente, concludendo al 13° posto con 1:45.64. Non sono riusciti a migliorare i loro tempi Francesco Betti (Fiamme Oro) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), rispettivamente 20° in 1:46.60 e 24° in 1:46.91.

Gli azzurri nelle Division B

Tra gli atleti impegnati nelle Division B, ovvero nei raggruppamenti cadetti, si segnala il nuovo primato personale di Giorgia Aiello (Cardano Skating) sui 1000 metri, con un tempo di 1:16.67, che le è valso il 21esimo posto nel secondo livello. Alice Marletti (C.P. Piné) ha invece stabilito il suo record personale sui 5000 metri, chiudendo la gara in 7:09.15, che le vale la 12esima posizione tra le cadette. Sempre sui 5.000 metri, Laura Lorenzato (Noale Ice) ha concluso la sua prova con il tempo di 7:24.70, in 25esima posizione. Nel settore maschile, Riccardo Lorello (C.S. Esercito) ha fermato il cronometro sui 1500 metri con un nuovo primato personale di 1:45.64, ottenendo il 13esimo posto. Francesco Betti (Fiamme Oro) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) hanno infine chiuso le loro gare rispettivamente in 1:46.60 e 1:46.91 (20esimo e 24esimo).

L’altra gara di giornata e i prossimi appuntamenti

Nei 1000 metri femminili, vittoria per la giapponese Miho Takagi, che ha fermato il cronometro in 1:13.10, precedendo di 0.36 la neerlandese Jutta Leerdam, seconda in 1:13.46. Il podio è completato dalla cinese Mei Han, terza con 1:13.58. La seconda giornata di gare vedrà in programma i 1.000 e i 10.000 metri maschili, oltre ai 1.500 metri femminili.

Sabato 25 gennaio

ore 17.45 – 1500m Women Division B

ore 18.47 – 1000m Men Division B

ore 21.00 – 10000m Men Division A

ore 22.58 – 1500m Women Division A

ore 23.45 – 1000m Men Division A

ore 01.16 – 10000m Men Division B