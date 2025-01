Harris English si è portato in testa al Farmers Insurance Open, torneo di golf che in corso sui due percorsi (North e South) di Torrey Pines, a San Diego, California. Dopo aver chiuso i primi due giorni con un score di 68-73, con un +1 abbastanza deludente nel primo round, il golfista statunitense ha cambiato marcia nella terza giornata, firmando un eccellente 66 (-6) che gli ha permesso di scalare la classifica portandolo in vetta con un totale di -9. English non vince sul PGA Tour da quasi quattro anni, quando nel 2021 mise la sua firma sul Travelers Championship; in questo lasso di tempo ha centrato nove piazzamenti in top ten, ma senza vittorie. Alle sue spalle in classifica ci sono il connazionale Andrew Novak, secondo con un punteggio di -7, e il giovane sudafricano Aldrich Potgieter, che con -6 occupa la terza posizione.

Un protagonista in negativo di giornata è stato Ludvig Åberg, che partiva da leader dopo il primo round, ma che ha avuto una giornata difficile con un +2 che lo ha fatto scivolare fino all’ottava piazza con -4. Il giovane svedese, tuttavia, ha ancora tutto il tempo per riprendersi nelle ultime diciotto buche. Le condizioni del green sono state molto impegnative, causando più di qualche difficoltà ai golfisti in gara. Ne beneficia la classifica, dal momento che ciò ha contribuito ad un andamento della gara in cui gli score non sono stati particolarmente bassi, mantenendo la competizione ancora aperta.

Farmers Insurance Open: continua la rimonta di Manassero

In corsa per un ottimo piazzamento c’è anche Matteo Manassero, che ha proseguito nella sua rimonta già cominciata nella gara di ieri, e con un punteggio di 70-73-70 è scalato ora in 15esima piazza a -3. Come detto, i punteggi alti consentono a diversi atleti di inserirsi nelle posizioni di testa, e tra questi c’è anche il veronese, che va alla caccia di un posizionamento nelle zone nobili della classifica. Non aveva superato il taglio nella giornata di ieri invece Francesco Molinari. La gara entra ora nella sua fase finale, con Harris English a guida della classifica ma con una concorrenza serrata pronta a mettere in discussione la sua leadership.