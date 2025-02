Primo giorno di gare a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), dove si sta disputando la quinta tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio velocità 2025. Daniele Di Stefano ci prova, ma chiude al sesto posto nei 1500 metri maschili. 1’47″36 (+2″28) il tempo dell’azzurro, che si era trovato in testa alla prova a sei run dal termine. Poi si è scatenato Jordan Stolz. Lo statunitense ha fatto segnare il record della manifestazione fermando in cronometro sul tempo di 1’45″08. Fa come lui anche il norvegese Peder Kongshaug, che viene beffato per millesimi (1’45″08). Completa il podio, ma a quasi un secondo di ritardo, il cinese Zhongyan Nin in 1’46″06. Quarto il norvegese Sander Eitrem (+1″36) e quinto l’olandese Kjeld Nuis (+1″61).

Nelle altre gare

Niente da fare per Arianna Fontana, che nei 1500 metri donne non va oltre il 17° posto. 3″91 il distacco dell’azzurra, che si mette dietro solamente la ceca Sablikova, 18ª a 4″12, la svizzera McGregor, 19ª a 4″73, e la tedesca Ehseluns, 20ª a 8″36. Vince l’olandese Marijke Groenewoud in 1’56″67 davanti alla giapponese Miho Takagi, seconda a 0″83, e alla cinese Mei Han, terza a 0″89. La migliore delle azzurre è Francesca Lollobrigida, 10ª a 2″86. Serena Pergher è settima nei 500 metri donne. 38″38 il tempo dell’azzurra, che termina a meno di un decimo dal podio e mette da parte 36 punti per la classifica generale. La spunta la statunitense Erin Jackson (38″08) sull’olandese Suzanne Schulting (+0″09). In terza posizione c’è la polacca Kaja Ziomek-Nogal (+0″23), che si mette dietro la connazionale Andzelika Wojcik, quarta a 0″26. Staccate di un’incollatura la giapponese Yukino Yoshida, quinta a 0″27, e la kazaka Kristina Silaeva, sesta a 0″28. Non ci sono italiani nei 500 metri al maschile. Vince senza particolari difficoltà lo statunitense Jordan Stolz (34″49). Secondo il canadese Laurent Dubreuil a 0″24. Completa il podio il pattinatore della Corea del Sud Jun-Ho Kim, terzo a 0″28. Quarta piazza per il giapponese Tatsuya Shinhama (+0″32).

I convocati e le gare in cui troveremo gli azzurri

Il contingente italiano si presenta in Polonia con una rappresentativa di 13 atleti (6 donne e 7 uomini): Giorgia Aiello, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Alice Marletti, Serena Pergher, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti.

500 maschili: Bosa.

1.000 maschili: Betti, Bosa e Di Stefano.

1.500 maschili: Betti, Di Stefano, Lorello e Giovannini/Ghiotto.

5.000 maschili: Di Stefano, Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti.

Mass Start maschile: Di Stefano e Giovannini.

500 femminili: Pergher e Aiello.

1.000 femminili: Aiello.

1.500 femminili: Fontana e Lollobrigida.

3.000 femminili: Lollobrigida, Lorenzato e Marletti.

Mass Start femminile: Lollobrigida e Marletti