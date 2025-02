L’Italia conquista due pass per le finali di specialità di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in scena nella tedesca Cottbus. Nel volteggio, Niccolò Vannucchi – unico azzurro in gara – è autore di un 13.916, che gli permette di qualificarsi in quarta posizione. La miglior prestazione della prova è dell’armeno Artur Davtyan in 14.850. Passano il turno anche Nazar Chepurnyi, Tom Schultze, Jose Lopez, Shohei Kawakami, Abdulaziz Mirvaliev e Beno Kunst.

Nelle parallele simmetriche, gli azzurri non trovano il pass per accedere alla finale. La migliore prestazione tricolore è quella di Edoardo De Rosa, il cui 11.300 non basta per riuscire ad andare oltre la ventesima piazza. Ventitreesimo Stefano Patron, che colleziona un 10,833. Il miglior piazzamento è dell’ucraino Nazar Chepurnyi, autore di un 14,000.

Alla sbarra, Lorenzo Bonicelli agguanta un 13,600 che gli vale la quinta posizione e l’accesso alla fase successiva. La cima della classifica è presieduta dal giapponese Shohei Kawakami, che ha raggiunto un punteggio di 14,200. Niente da fare per Niccolò Vannucchi, che chiude a un passo dalla finale. Il suo 13.066, infatti, non lo porta oltre la nona posizione.

LE QUALIFICAZIONI FEMMINILI

L’Italginnastica non prende parte alle qualificazioni di specialità femminili, che vedono in gara numerose atlete internazionali. Nella giornata odierna si sono svolte due sessioni di qualificazione, dedicate rispettivamente al corpo libero e alla trave. Nel corpo libero, si aggiudica il miglior piazzamento la cinese Yihan Zhang con 13,466. Secondo piazzamento per la britannica Charlotte Booth in 12,933. Nella trave, spicca un’altra atleta cinese: Yaqin Zhou, che stampa un 14.700. Alle spalle di Zhou si trova la giapponese Chiharu Yamada con 13,266.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI

L’Italia si prepara ora ad affrontare quattro finali, in scena tra sabato 22 e domenica 23 febbraio. Vannucchi, oggi qualificato al volteggio, ha centrato ieri l’accesso alla finale di corpo libero. L’azzurro, autore di uno score di 13.833, è atteso in gara domani tra le 13:45 e le 17:00. L’Italia sarà rappresentata anche da Edoardo De Rosa, che con il suo 14.166 si guadagnato il pass per l’atto finale della prova del cavallo con maniglie. Vannucchi tornerà in scena domenica per la finale di volteggio, mentre Bonicelli si vedrà impegnato nella prova alla sbarra. La fase conclusiva della tappa di Coppa del Mondo andrà in scena tra le 13:45 e le 17:00.

I QUALIFICATI DI OGGI

VOLTEGGIO

104 DAVTYAN, Artur ARM 14,850

Vault 1 5,2 9,500 (+0,1) 14,800

Vault 2 5,2 9,600 (+0,1) 14,900 179 CHEPURNYI, Nazar UKR 14,400

Vault 1 5,2 9,300 14,500

Vault 2 5,2 9,200 0,1 14,300 126 SCHULTZE, Tom GER 13,950

Vault 1 4,8 9,100 13,900

Vault 2 4,8 9,200 14,000 138 VANNUCCHI, Niccolo ITA 13,916

Vault 1 4,8 9,233 14,033

Vault 2 4,8 9,000 13,800 161 LOPEZ, Jose PUR 13,799

Vault 1 4,8 9,166 13,966

Vault 2 4,4 9,233 13,633 147 KAWAKAMI, Shohei JPN 13,766

Vault 1 5,2 8,900 14,100

Vault 2 4,4 9,033 13,433 7. 183 MIRVALIEV, Abdulaziz UZB 13,716

Vault 1 5,2 8,000 13,200

Vault 2 5,2 9,033 14,233 8. 167 KUNST, Beno SLO 13,566

Vault 1 4,8 8,700 (+0,1) 13,600

Vault 2 4,4 9,033 13,533

PARALLELE SIMMETRICHE

179 CHEPURNYI, Nazar UKR 5,4 8,500 (+0,1) 14,000 157 GRUENBERG, Jermain NED 5,4 8,433 13,833 146 SUGIMOTO, Kaito JPN 5,7 8,066 13,766 159 GARNCZAREK, Kacper POL 5,0 8,466 13,466 135 LIUBIMOV, Ilia ISR 4,7 8,633 13,333 152 PLATE, Ricards LAT 4,3 8,900 13,200 108 MATIEV, Askhab AUT 4,2 8,800 (+0,1) 13,100 122 NATHAN, Joshua GBR 4,7 8,366 13,066

SBARRA