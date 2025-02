L’Italia vince per 1-0 contro il Galles, nella partita valida per il primo turno di Nations League 2025. Le azzurre di Soncin collezionano tre punti grazie alla rete di Bonansea, che sblocca il risultato dopo cinque minuti in campo. La prestazione delle tricolori non è eccezionali e la squadra manca di grinta in alcune fasi cruciali. Il buon ritmo dimostrato in campo permette però Girelli e compagne di superare il primo avversario di questo cammino continentale.

ITALIA-GALLES: LA CRONACA

L’Italia inizia il proprio percorso in Nations League 2025 a Monza, dove la Nazionale non faceva ritorno da quasi vent’anni. Le azzurre sbloccano il risultato dopo sei minuti in campo, con Bonansea che manda in rete la palla con un colpo di testa. L’attaccante riesce a concretizzare il secondo calcio d’angolo della partita dell’Italia, partita subito forte. Pochi minuti più tardi, Girelli sfiora il raddoppio trovando la traversa. La formazione di Soncin rimane in controllo di gran parte della prima metà di gioco, ma si spegne sul finale. Il Galles ha la possibilità di firmare alcune azioni pericolose, che mancano però lo specchio della porta. Dopo i primi quarantacinque minuti in campo, le squadre vanno a riposo sull’1-0 delle italiane.

Nel corso del secondo tempo, l’Italia si avvicina più volte al 2-0, ma i tiri siglati dalle azzurre mancano di convinzione. Le ragazze di Soncin riescono a gestire il proprio vantaggio, sfruttando la scarsa aggressività del Galles. Sul finale, Soncin dispone diversi cambi, in modo da mettere in campo giovani leve. Nel corso degli ultimi minuti, Cambiaghi manca la porta due volte in breve tempo, non riuscendo a sfruttare grandi occasioni.

LE PAROLE DI SONCIN

“La vittoria era quello che volevamo e non era scontata, perché il livello della competizione è molto alto – ha dichiarato Andrea Soncin a fine partita – sicuramente potevamo essere più precisi in fase conclusiva, ma sono molto soddisfatto dell’atteggiamento delle ragazze. Mi è piaciuto l’approccio delle ragazze che hanno iniziato la partita, ma anche chi è entrata ha dato tanto e questo dimostra che il gruppo è solido e veramente unito”.

LE PAGELLE DELLA PARTITA

BONANSEA: 7.5

Barbara Bonansea è autrice della rete che sblocca la partita, che per lei vale il 31esimo centro in maglia azzurra. La juventina, oggi nel ruolo di attaccante, prosegue il trend positivo che sta portando avanti negli ultimi mesi.

GIRELLI: 7

Cristina Girelli rimane in campo per sessanta minuti, prima di uscire e cedere la fascia da capitano. L’attaccante azzurra sfiora la rete poco dopo il via ed è autrice di una solida prestazione, ma non riesce a trovare il gol.

LINARI: 6

Elena Linari manca di un soffio la porta nel corso della serata. La romana manca una grande opportunità per raddoppiare, non riuscendo a concretizzare il cross di Caruso. Il colpo di testa dell’italiana termina sul fondo.

GIUGLIANO: 6.5

Manuela Giugliano ricopre – ancora una volta – un ruolo cardine nella formazione dell’Italia. La centrocampista della Roma si dimostra una figura chiave in fase offensiva.