Pattinaggio velocità, Assoluti 2023: titoli per Bosa e Ghiotto al maschile. Tra le donne vincono Pergher e Peveri

I risultati della seconda giornata di gare a Baselga di Pinè, sede dei Campionati Assoluti 2023 di pattinaggio velocità in pista lunga. Assegnati quest’oggi i titoli Sprint e Allround, sia al femminile che al maschile dove rispetto alla prima giornata ci sono stati cambiamenti importanti in classifica. Chi però si è confermato è David Bosa, oro nella Sprint dopo le vittorie di oggi sia nei 500 che nei 1000 metri. L’azzurro classe 92 ha preceduto sul podio tricolore Alessio Trentini e Gabriele Galli. Tra le donne invece la vittoria è andata a Serena Pergher, 18enne che ha confermato la prima posizione di ieri grazie alle vittorie a sua volta sia sui 500 metri che sui 1000 metri. Sul podio con la giovane, alla prima affermazione agli Assoluti, salgono Giorgia Aiello e Vigl Maybritt.

Per quanto riguarda invece le competizioni Allround, il titolo maschile è andato a Davide Ghiotto che ha fatto la differenza con una grandissima vittoria nei 10000 metri con il nuovo record della pista in 13’20″88. Il vicentino ha preceduto il campione uscente Andrea Giovannini, mentre il podio è stato completato da Francesco Betti che ieri aveva chiuso la giornata in testa: fatale per lui il quarto posto proprio nei 10000 metri. Al femminile la nuova campionessa Allround è invece Laura Peveri, vincitrice sui 1500 metri e terza sui 5000 metri. Sul podio con lei sono salite Linda Rossi e Veronica Luciani. Domani la terza e ultima giornata degli Assoluti 2023, con le due mass start che completeranno il programma.