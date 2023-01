Serie C 2022/2023, la Reggiana è inarrestabile. Entella e Gubbio non vanno oltre lo 0-0

La Reggiana non si ferma più. I granata battono 1-0 anche il San Donato nel match valevole per la ventiquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023 e conquista la sua sesta vittoria consecutiva: decidono i gol di Pellegrini e Laezza e l’autorete di Cardelli. L’Entella non va oltre lo 0-0 contro il Gubbio, mentre l’Alessandria ottiene una preziosa vittoria per 1-0 sul campo della Carrarese. Colpo in trasferta anche per l’Imolese, che passa 2-1 in casa del Fiorenzuola. Terminano entrambe 1-1 le sfide tra Siena ed Olbia e Torres e Recanatese.

SAN DONATO-REGGIANA

La formazione ospite ha subito un buon approccio alla partita, tanto da rendersi pericolosa con una conclusione dalla distanza di Kabashi che termina di poco a lato. Al 14′ però ci pensa un autogol di Daniele Cardelli regala il vantaggio agli emiliani: il portiere trova una sfortunata deviazione nella propria porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I ragazzi guidati da Aimo Diana provano a cavalcare il momento positivo per raddoppiare, ma Pellegrini si divora due colossali chance a pochi passi dalla porta avversaria. Nel finale di primo tempo i padroni di casa spingono con insistenza creando interessanti occasioni, ma all’ultimo secondo restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppio giallo di Baldi, autore di un brutto intervento su Nardi. Si va a riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa la Reggiana, forte anche dell’uomo in più, continua ad attaccare e al 54′ trova la rete del raddoppio con Jacopo Pellegrini, bravo ad avventarsi per primo su un pallone vagante e ad infilarlo alle spalle dell’estremo difensore. Il San Donato si ritrova con le spalle al muro e, nel tentativo di riaprire la contesa, subisce il terzo gol di Giuliano Laezza, autore di una bella conclusione dalla distanza. I granata, dunque, portano a casa il loro sesto successo consecutivo e consolidano il primato in classifica.

ENTELLA-GUBBIO

Le due squadra decidono di concedersi una lunga fase di studio nelle fasi iniziali della gara, anche se a farsi preferire sono gli ospiti, che si mostrano più intraprendenti. Gli umbri continuano a farsi vedere dalle parti di Borra, costretto a neutralizzare le conclusioni di Portanova ed Arena. I padroni di casa fanno molta fatica e rischiano di sbandare in difesa, tant’è che gli uomini di Braglia si lamentano anche per un presunto fallo in area di rigore commesso da Chiosa ai danni di Vazquez. All’intervallo il punteggio recita 0-0.

Nella seconda frazione di gara i due allenatori provano a dare una svolta all’incontro attraverso delle sostituzioni, ma il risultato continua ad essere inchiodato. L’Entella appare più in forma rispetto ai primi 45′, ma non riesce a rendersi realmente pericolosa nella metà campo avversaria. Il Gubbio, dal suo canto, tenta di colpire in contropiede ma anche in questo caso raccoglie scarsi frutti. La sfida si innervosisce e il direttore di gara è costretto ad estrarre numerosi cartellini gialli. Al triplice fischio le due compagini devono spartirsi la posta in palio.