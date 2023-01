Pattinaggio artistico, Europei Espoo 2023: Gubanova medaglia d’oro, ottava Lara Naki Gutmann

L’ultima giornata di gare ai Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Espoo, in Finlandia si è aperta nel pomeriggio con lo svolgimento del libero femminile che ha visto la vittoria della georgiana Anastasia Gubanova.

Leader della classifica provvisoria dopo il programma corto, Gubanova ha saputo confermare la sua posizione pattinando per ultima un programma senza errori, se si eccettua un atterraggio su due piedi del secondo triplo flip, che comunque non le ha impedito di vincere anche il secondo segmento di gara per sugellare una meritatissima medaglia d’oro.

Secondo posto e medaglia d’argento per la belga Loena Hendrickx, che dopo il quarto posto all’Europeo dello scorso anno dietro alle tre “aliene” russe, e soprattutto dopo la medaglia di bronzo nelle finali di Grand Prix a Torino in dicembre, la vedevano come sicura favorita per la vittoria finale. Decisive per lei le due cadute patite nella seconda parte del programma sul secondo triplo lutz e sul triplo flip in combinazione, cosa che le è costata anche una ulteriore detrazione nel punteggio per la ripetizione dell’elemento.

Medaglia di bronzo per la sorpresa della manifestazione, la sedicenne svizzera Kimmy Repond, che dopo il terzo posto nel programma corto si è addirittura superata ottenendo la seconda posizione nel programma libero confermandosi così una insperata medaglia di bronzo che fa il paio con quella ottenuta dal suo connazionale Britschgi nel singolo maschile. Un programma pieno di difficoltà il suo, con l’unica sbavatura di un filo non pulitissimo sul triplo lutz iniziale in combinazione con il triplo toeloop.

Buone notizie anche per l’unica rappresentante italiana in gara, la trentina delle Fiamme Oro Lara Naki Gutmann, che grazie all’ottavo posto nel programma libero ha recuperato ben cinque posizioni rispetto allo short program classificandosi all’ottavo posto nella classifica generale. Con questo piazzamento nelle prime dieci, quindi permetterà all’Italia di portare due pattinatrici ai prossimi Campionati Europei in programma a Budapest nel gennaio 2024.

La graduatoria finale:

1 Anastasiia GUBANOVA GEO 199,91

2 Loena HENDRICKX BEL 193,48

3 Kimmy REPOND SUI 192,51

4 Ekaterina KURAKOVA POL 186,90

5 Nina PINZARRONE BEL 185,92

6 Niina PETROKINA EST 183,74

7 Janna JYRKINEN FIN 176,96

8 Lara Naki GUTMANN ITA 169,29

9 Nicole SCHOTT GER 163,82

10 Julia SAUTER ROU 160,42

11 Sofja STEPCENKO LAT 159,34

12 Olga MIKUTINA AUT 159,08

13 Marilena KITROMILIS CYP 158,91

14 Lindsay van ZUNDERT NED 158,10

15 Eva-Lotta KIIBUS EST 156,95

16 Alexandra FEIGIN BUL 155,23

17 Josefin TALJEGARD SWE 154,98

18 Livia KAISER SUI 151,20

19 Natasha McKAY GBR 148,00

20 Anastasia GOZHVA UKR 143,69

21 Dasa GRM SLO 143,05

22 Mia Caroline RISA GOMEZ NOR 137,62

23 Julia LANG HUN 130,28

24 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 123,13

Non qualificate per la finale

25 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 43,94

26 Lea SERNA FRA 43,93

27 Antonina DUBININA SRB 42,51

28 Anastasia GRACHEVA MDA 39,08

29 Alexandra MINTSIDOU GRE 33,86

WD Meda VARIAKOJYTE LTU