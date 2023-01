Pattinaggio velocità, Assoluti 2023: i risultati della prima giornata, Pergher e Bosa in testa alle sprint

I risultati della prima giornata dei Campionati Assoluti 2023 di pattinaggio di velocità su pista lunga, in corso di svolgimento all’Ice Rink Pinè di Baselga di Pinè. Sono andate in scena le prime gare, valevoli per la classifica sprint e per quella Allround con le mass start che invece chiuderanno il programma nella giornata di domenica. A livello sprint si trovano in testa Serena Pergher e David Bosa, mentre nell’Allround femminile Laura Peveri si è messa dietro tutte le avversarie nella prima giornata precedendo Linda Rossi e Veronica Luciani.

Tra gli uomini la classifica dell’Allround dopo la prima giornata vede davanti a tutti Francesco Betti, che precede il campione uscente Andrea Giovannini e Davide Ghiotto. Si è rivisto in pista anche Michele Malfatti, rientrante dopo il brutto infortunio dello scorso agosto. Il programma dell’Allround si concluderà nella giornata di sabato con i 5000 e 10000 metri.