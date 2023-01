Roma, Zaniolo annuncia la permanenza: rifiutata l’offerta del Bournemouth, resterà in giallorosso

Nicoló Zaniolo ha rifiutato ufficialmente l’offerta del Bournemouth. Come raccontato da La Gazzetta, l’attaccante giallorosso ha contattato in serata la Roma per comunicare loro l’intenzione di rifiutare l’offerta del club inglese. Il classe ’99 quindi resterà un giocatore giallorosso almeno fino al prossimo giugno, e Tiago Pinto si troverà a dover gestire un nuovo caos, dopo il caso di Karsdorp. Al numero 22 toccherà inoltre restare proprio al club a cui, pochi giorni fa, aveva espresso la volontà di andare via. Non lo aspetterà di certo un finale di stagione con i fiocchi, a meno che non spunti in pochi giorni una nuova squadra disposta ad offrire 30 milioni per il suo cartellino.