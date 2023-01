Liga 2022/23: l’Almeria torna alla vittoria, Espanyol sconfitto 3-1

L’Almeria domina e vince la 19esima giornata di Liga 2022/23, Espanyol battuto per 3-1 all’Estadio de los Juegos Mediterráneo. I Rojiblancos tornano alla vittoria dopo quattro giornate e salgono all’undicesimo posto con 22 punti, ospiti che restano invece al 14esimo a quota 20.

Vantaggio di misura nei primi 45 minuti regolamenti da parte dei padroni di casa. E’ Suarez al 21esimo minuto a sbloccare il risultato, dopo due tentativi errati da parte dei compagni. L’attaccante colombiano prima riceve palla da Embarba e poi lascia partire un missile sulla sinistra di Fernandez. Nella ripresa gli uomini di Rubi prendono il largo: Leo Baptistao firma l’allungo al 61esimo, dopo un rimpallo fortunoso, insaccato in rete. E’ poi Portillo al 77esimo a ricevere un bell’assist in area da parte di Melero, al centrocampista spagnolo non resta che battere il portiere con un preciso tiro sulla sinistra. Sul finale arriva il gol della bandiera dei Periquitos, Joselu aggancia un passaggio sul limite e segna con precisione alla destra di Martinez.