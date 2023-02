Cremonese-Roma, gran gol di Tsadjout: tiro al volo, Rui Patricio battuto (VIDEO)

di Giorgio Billone 14

Grandissimo gol di Felix Tsadjout in Cremonese-Roma. Si sblocca allo Zini, 1-0 per effetto della rete splendida del giovane attaccante alla seconda marcatura consecutiva. Valeri recupera palla, toccando col braccio ma non punibile, poi è lui stesso di petto a trovare la sponda per il tiro al volo meraviglioso che vale il vantaggio dei lombardi allo Zini. In alto ecco il video del gol di Tsadjout in Cremonese-Roma.