Premio Ferruccio Salvetti, venerdì 3 marzo la premiazione della seconda edizione

Venerdì 3 marzo, nella cornice del Centro Tecnico Federale, nell’Aula Magna Giovanni Ferrari torna il Premio “Ferruccio Salvetti”, arrivato alla seconda edizione, dopo la prima del 2019 e lo stop di tre anni a causa della pandemia di Covid-19. Il Premio, nato nel 2019 per ricordare Ferruccio Salvetti, arbitro benemerito, è stato fortemente voluto dai figli Alessandra (scomparsa nel 2020), Giandomenico e Pierfrancesco, quest’ultimo erede della passione per il fischietto. Nel corso della cerimonia saranno assegnati anche i premi delle edizioni 2020, 2021, 2022 oltre al 2023 e verranno premiati esponenti del mondo arbitrale (dirigenti, arbitri in attività e non, sia nazionali che internazionali) ed altre figure del mondo sportivo. Nella corso della prima edizione furono premiati Paolo Casarin, Michele Uva, Gianluca Rocchi e Alberto Michelotti

“Il Premio Ferruccio Salvetti valorizza lo sport e i suoi valori, quelli che mio padre ha sempre portato in campo, quando era arbitro, e nella vita –ha spiegato Pierfrancesco Salvetti- Ed è un riconoscimento che viene attribuito ogni anno a personaggi dello sport, che nel loro ambito, hanno incarnato i valori di mio padre come l’impegno, lo spirito di sacrificio, la passione ed il rispetto”.