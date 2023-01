Pattinaggio pista lunga, Europei Hamar 2023: cinque azzurri al via

Si avvicina l’appuntamento con gli Europei di Hamar, primo grande evento del 2023 di pattinaggio di pista lunga, in programma dal 6 all’7 gennaio. Saranno cinque i pattinatori tricolori a dare battaglia sul ghiaccio norvegese dell’Olympic Hall Vikingskipet in una rassegna continentale che assegnerà i titoli Sprint e quelli Allround. Questi gli atleti convocati dal direttore tecnico delle Nazionali azzurre, Maurizio Marchetto: David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Serena Pergher (Fiamme Oro), Laura Peveri (Fiamme Oro) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).

Bosa e Trentini saranno impegnati sulle distanze Sprint (500 e 1000 metri) al maschile così come Pergher al femminile; Ghiotto e Peveri gareggeranno invece nelle gare Allround (500, 1000, 1500, 3000 e 5000 metri per le donne; 500, 1000, 1500, 5000 e 10.000 metri per gli uomini). Ottimista il d.t. Marchetto. “La prima stagione di un quadriennio olimpico è sempre di passaggio e di semina. Sono contento e soddisfatto di quanto raccolto negli ultimi mesi e di come stiamo portando avanti la programmazione del lavoro per ricostruire la squadra in vista del futuro – spiega Marchetto -. I risultati stagionali di Coppa del Mondo sono stati sin qui ottimi; fatico soltanto ancora ad accettare caduta di Giovannini nell’ultima Mass Start condizionata da. la mancata squalifica del pattinatore coreano per la caduta che ha causato ad Andrea Giovannini nella Mass Start di Calgary. Considerato anche lo stato di forma di Andrea, credo che quella potesse essere davvero un’altra gara da podio. Arriviamo a questi Europei con grande voglia: Bosa può lottare per il podio nelle distanze Sprint e Ghiotto può fare benissimo sui 5.000 e, se riuscirà a qualificarsi, anche per i 10.000 ma dovrà resistere nelle distanze brevi dove farà senza dubbio fatica“.