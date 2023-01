Inter, Lautaro Martinez in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

La ripresa del campionato di Serie A è alle porte e il primo big match vedrà protagoniste Inter e Napoli, mercoledì a San Siro. Per presentare la sfida il 2023 viene aperto dalla conferenza stampa di Lautaro Martinez, reduce dal successo Mondiale in Qatar con l’Argentina. L’attaccante interverrà alle ore 13:30 dal Suning Training Centre di Appiano Gentile. La conferenza sarà trasmessa in diretta da Inter Tv.

SEGUI LA DIRETTA