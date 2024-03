Pattinaggio, Mondiali pista lunga: Ghiotto nono dopo due prove

Archiviata la due giorni dei Mondiali Sprint, è ripartita oggi a Inzell, in Germania, la serie di gare della rassegna iridata Allround su pista lunga, ultimo grande appuntamento della stagione 2023-24. Quattro gli azzurri scesi sul ghiaccio: Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Daniele Di Stefano (Fiamme Oro). Tra gli uomini il migliore è, come nelle attese della vigilia, Davide Ghiotto.

Il pattinatore vicentino, in difesa sui 500 metri con il 21° tempo in 37″52, ha saputo reagire con forza e carattere sui 5.000 metri, andando a prendersi la vittoria davanti al campione iridato Patrick Roest e guadagnando così posizioni importanti in classifica generale, dove viaggia ora in nona posizione. Sarà fondamentale la prova di domani sui 1.500 metri per ottenere la qualificazione sui 10.000 metri dove, da campione del mondo in carica sulla singola distanza, Ghiotto potrà sicuramente giocarsi tutte le sue carte in chiave di classifica generale.