Pagelle F1 GP Arabia Saudita: Verstappen domina, primo podio per Leclerc e un ottimo Bearman

Max Verstappen vince il Gran Premio dell’Arabia Saudita, in scena sul circuito cittadino di Jeddah. La gara vede sul podio una doppietta Red Bull, con Sergio Perez secondo, seguito da Charles Leclerc che colleziona il primo podio della stagione. Il protagonista della serata è però Oliver Bearman, il 2005 debuttante in Formula 1 che ha sostituito Carlos Sainz.

Max Verstappen: 10

Verstappen non sorprende, né delude. Il campione del mondo olandese mantiene la prima posizione per la maggior parte del tempo in gara, mancando solo il giro veloce sul finale. Il pilota della Red Bull trova così il secondo successo in due weekend.

Sergio Perez: 9+

Il pilota messicano completa la doppietta del team di Milton Keynes. Perez corre una gara a tratti anonima e viene ripreso raramente, ma mettendo a punto alcuni importanti sorpassi, porta a casa un nuovo podio.

Charles Leclerc: 9

Leclerc conquista il primo podio della stagione 2024. Il monegasco, dietro solo alle Red Bull, termina la gara collezionando il giro veloce e strappando un punto a Verstappen. Si tratta di punti importanti, in un fine settimana complesso per Ferrari, che ha dovuto fare i conti con l’imprevisto di Carlos Sainz.

George Russell: 8

Non il miglior Gran Premio per Russell, ancora alle prese con gli stessi problemi di surriscaldamento del Gran Premio del Bahrain. L’inglese, inquadrato raramente, termina la gara in sesta posizione ed è la prima delle Mercedes.

Lewis Hamilton: 8

Il Sir fatica in diversi momenti, con la sua W15 lenta in più punti del circuito. Nelle tornate finali, insegue la McLaren di Norris, ma ogni tentativo di sorpasso è inutile in una Mercedes che appare in difficoltà in questo avvio del 2024.

Oliver Bearman: 10

Completare un’unica sessione di prove libere prima di affrontare le qualifiche e un Gran Premio di Formula 1, non è da tutti. Se il Gran Premio si corre tra le strade di Jeddah, la monoposto in questione è la Ferrari e il pilota è un classe 2005 impegnato in Formula 2 sino al giorno prima, è ancora per meno persone. Bearman termina la gara in una settima piazza che vale quanto la prima.