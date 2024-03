Crisi Nizza, Todibo a muso duro coi tifosi: “Ci sostengano invece di contestare”

Ennesima sconfitta per il Nizza di Francesco Farioli. I rossoneri sono stati battuti in casa dal Montpellier e dopo il fischio finale ci sono stati momenti di tensione con Jean-Clair Todibo che ha discusso animatamente con i suoi tifosi. C’è voluto l’intervento del compagno di squadra Dante per evitare che peggiorasse la situazione: “Stavo solo cercando di spiegare loro che siamo tutti nella stessa situazione. Invece di discutere, ci aspettiamo il loro sostegno. Possiamo parlare di crisi? Sì perché stiamo perdendo tanti punti ma ci rialzeremo”, ha spiegato ai microfoni di Prime Video.

Probabilmente, Todibo non ha gradito i fischi nei confronti soprattutto di Kephren Thuram, il più bersagliato dei suoi compagni di squadra. Il Nizza adesso occupa la quinta posizione in solitaria a 40 punti, ma con alle spalle un rinato Marsiglia e un Lens sempre pericoloso e conscio dei propri punti di forza. Con il Brest che fugge a +6, sarà importante per la squadra di Farioli non perdere il treno composto da Monaco e Lille per ambire ad un posto in una coppa europea.