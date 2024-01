Copa del Rey 2024: ok Real Madrid e Girona, vince anche l’Atletico Madrid

Il Real Madrid vince in trasferta per 3-1 contro l’Arandina, squadra della Segunda Federacion, la quarta serie del campionato spagnolo, nei sedicesimi di finale della Coppa del Re. Le reti tutte nella ripresa: al 54′ Joselu sigla il gol dello 0-1, un minuto più tardi ci pensa Brahim Diaz a siglare lo 0-2 e nel finale arriva anche lo 0-3 di Rodrygo prima del definitivo 1-3 con autogol di Nacho Fernandez-. Successo esterno, sempre per 3-1, sul campo del Lugo, anche per i “cugini” dell’Atletico Madrid. Esce di scena, invece, il Betis Siviglia, sconfitto dall’Alaves per 1-0. Bene il Girona che si impone sul campo dell’Elche per 2-0.

RISULTATI SEDICESIMI DI FINALE

SABATO

Lugo – ATLETICO MADRID 1-3

Espanyol – GETAFE 0-1

Elche – GIRONA 0-2

Huesca – RAYO VALLECANO 0-2 dts

ALAVES – Real Betis 1-0

Arandina – REAL MADRID 1-3