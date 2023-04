Conference League, Salamon salta la Fiorentina: il difensore del Lech Poznan sospeso per doping

Il difensore ex Brescia, Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, Spal e Frosinone, Bartosz Salamon non sarà della partita contro la Fiorentina. Il 31enne polacco, attualmente al Lech Poznan, non sarà presente nel match contro la Fiorentina per i quarti di finale della Conference League. Il motivo è relativo alla positività del giocatore ad un controllo antidoping riscontrata dopo la partita col Djurgarden.

A darne notizia è stato lo stesso Lech Poznan che con una nota ufficiale, spedita alla UEFA, ha chiarito la positività di Salamon al clortalidone riscontrata dopo la partita col Djurgarden. E’ seguita la relativa sospensione del difensore che dovrà scontare tre giornate di squalifica. Dal canto suo, Salomon si è sempre professato innocente e il Lech ha già fatto sapere che presenterà ricorso.