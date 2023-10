Pattinaggio figura, Conti e Macii conquistano il successo nel Tayside Trophy

La coppia azzurra composta da Sara Conti e Niccolò Macii, campione d’Europa in carica di pattinaggio, ha conquistato il successo nel Tayside Trophy 2023 nella città di Dundee per il secondo anno consecutivo. La squadra italiana si è dimostrata nettamente superiore a tutto il resto della concorrenza, chiudendo il programma corto dell’ultima gara di preparazione in vista del Grand Prix con 65.40, nonostante una caduta sul triplo rittberger lanciato. Nel programma libero sono poi arrivati 131.61 punti, che hanno portato il totale a 197.91. Al Tayside Trophy avrebbe dovuto partecipare anche un’altra coppia di artistico italiana, quella formata da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. I due hanno però dovuto dare forfait in extremis, a causa di un risentimento fisico accusato dal trentacinquenne nato a Rimini.