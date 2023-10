Nuoto, Quadarella: “Le medaglie si vincono con la mentalità giusta”

In occasione del Festival dello Sport di Trento, Simona Quadarella dichiara: “Dopo l’argento nei 1500 stile libero mi sono levata un peso perché negli ultimi due anni questa gara non era andata come voleva. Riprendermi una medaglia nei 1500 per me è stata una grande vittoria. Le medaglie sicuramente si raggiungono con gli allenamenti, però, ci vuole anche la mentalità giusta. Ci vuole sempre molto equilibrio: è fondamentale rialzarsi dopo le delusioni. Obiettivi? In questa stagione ci aspettano un paio di eventi che sono tutti di passaggio, anche se rimangono molto importanti. L’obiettivo finale ovviamente è l’Olimpiade”.