Sanremo 2023, Angelo Duro provoca l’Ariston con la sua ironia scorretta (VIDEO)

di Giorgio Billone 15

Angelo Duro e la sua stand up comedy sopra le righe e scorretta infiamma la tarda serata al Festival di Sanremo 2023. Il comico palermitano è stato protagonista e mattatore intorno all’1 di notte nella seconda serata, con un suo show infarcito di scene surreali, volgarità e comicità nera e forse raramente vista al teatro Ariston per la kermesse musicale. In alto e di seguito ecco il video della sua esibizione a Sanremo.