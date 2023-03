Pattinaggio di figura, Mondiali 2023: Conti e Maci terzi nel corto, nuovo primato personale

di Mattia Zucchiatti 42

Arriva il terzo posto per Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab) alla Super Arena di Saitama che sta ospitando l’edizione 2023 dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura. Nel programma corto la coppia azzurra sfoggia una prestazione di alto livello, ritoccando di quasi tre punti il primato personale e superando per la prima volta la soglia dei 40 punti sul fronte tecnico. Con 73.24 gli italiani sono riusciti a precedere i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps (72.81) e gli statunitensi Emily Chan-Spencer Akira Howe, dal canto loro quinti (70.23). Niente da fare invece per il secondo posto andato agli statunitensi Alexa Knierim-Brandon Frazer (74.64). Una caduta però ha spazzato via le speranze d’oro per i campioni del mondo, favorendo così i giapponesi Riku Myura-Ryuichi Kihara che sfondano quota 80 regalandosi un trionfo in 80.72.