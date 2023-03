Nba, è morto Willis Reed: aveva 80 anni

di Mattia Zucchiatti 4

Lutto nel mondo Nba. Willis Reed, leggenda del basket statunitense, è morto all’età di 80 anni. “Il nostro capitano”, scrivono i New York Knicks sui social, salutando uno dei simboli Nba. “Leadership unica, impegno ed etica del lavoro, l’eredità che ci lascia durerà per sempre”, scrive la franchigia newyorkese che con Reed ha vinto due titoli Nba, per poi averlo come coach nel corso della sua carriera da allenatore. Dal 1982 Reed fa parte della Hall of Fame Nba.