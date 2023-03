Brasile, Ederson: “Ancelotti Ct? Piace a tutti, possibile che arrivi”

“Con Guardiola abbiamo scherzato sulle voci che lo accostano al Brasile, mi ha detto che non c’è nulla di vero perchè ha un contratto con il Manchester City recentemente rinnovato per altre due stagioni. Spero che l’annuncio ufficiale del nostro nuovo ct arrivi presto perchè ci sono tante indiscrezioni e speculazioni, si fanno tanti nomi e anche noi viviamo con ansia questa situazione”. Parola di Ederson, portiere del Manchester City e del Brasile, che in un’intervista al quotidiano ‘Terra’ offre due notizie sul futuro della panchina della Selecao: Guardiola non è interessato, mentre Carlo Ancelotti è un nome che allo spogliatoio farebbe più che piacere. “Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militao – dice Ederson riferendosi a compagni di nazionale che Ancelotti ha allenato e allena alla guida dei blancos -. Ovviamente ci sono grandi possibilità che venga e loro mi hanno detto che è un allenatore che piace a tutti, un vincente come dimostra la sua carriera. Vedremo presto se sarà qui o meno”, ha dichiarato il portiere del Manchester City, in ritiro con la Seleçao in vista dell’amichevole di sabato a Tangeri contro il Marocco.