Si è aperta con una bella notizia per i colori italiani la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio Artistico in corso di svolgimento a Tallinn, in Estonia. Nella specialità della danza su ghiaccio la coppia composta da Charlene Guignard e Marco Fabbri ha confermato la propria leadership a livello europeo conquistando il titolo continentale per la terza volta consecutiva.

Non c’erano margini d’errore, viste le ottime performance delle coppie dirette inseguitrici, e i due pattinatori dell’IceLab di Bergamo hanno risposto presente all’appello sfoderando una prestazione che è valsa loro il secondo punteggio più alto della stagione, solo di pochi centesimi inferiore a quello ottenuto nella prima uscita stagionale al Lombardia Trophy. Charlene e Marco si sono classificati primi in entrambi i segmenti di gara, ottenendo sempre il miglior punteggio sia per gli elementi tecnici sia per le componenti del programma, lanciando la loro sfida alle coppie americane e canadesi in vista dei prossimi Campionati Mondiali a Boston a fine marzo.

Anche le altre posizioni del podio sono rimaste quelle che erano dopo la danza ritmica: secondo posto per i francesi Evgeniia Lopareva/Geoffrey Brissaud che sono riusciti per soli 74 centesimi di punto a rimanere davanti ai britannici Lilah Fear/Lewis Gibson, medaglia d’argento nel 2024 che quest’anno sono stati quindi costretti ad accontentarsi del gradino più basso del podio. Si tratta della prima medaglia continentale per il duo francese, che lo scorso anno si era fermata al quarto posto. Quindicesimo posto finale, invece, per l’altra coppia italiana impegnata nella competizione, quella formata da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, che in questo modo hanno confermato la posizione ottenuta lo scorso anno.

LA CLASSIFICA DELLA DANZA SU GHIACCIO

La classifica finale:

1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 212,12

2 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 206,76

3 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 206,02

4 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 205,69

5 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 198,98

6 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 196,66

7 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 193,94

8 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 190,15

9 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 190,01

10 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 188,49

11 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 186,87

12 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 181,67

13 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 176,02

14 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 172,80

15 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 169,14

16 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 167,09

17 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 162,24

18 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 161,76

19 Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA LTU 157,06

20 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 155,98

Finale non raggiunta

21 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 59,38

22 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 56,24

23 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 53,44

24 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 52,52

25 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 51,56

26 Emilia Monika ZIOBROWSKA / Shiloh Douglas JUDD ROU 49,37

27 Katarina DELCAMP / Berk AKALIN TUR 48,92

28 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 48,76

29 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI ARM 48,30

W D Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR