Giornata di sprint in tecnica classica per la tappa di Coppa del Mondo 2024/2025 di sci di fondo in scena a Cogne. Sulle nevi valdostane non è purtroppo arrivato l’acuto di Federico Pellegrino, che naturalmente era molto atteso nella sua tappa di casa. Il 34enne doppio argento olimpico nella specialità è stato infatti eliminato nelle batterie dei quarti di finale, dopo un terzo posto che non è bastato al campione mondiale di Lahti 2017 per rientrare tra i ripescati lucky loser. Anche gli altri due italiani che si erano qualificati per la fase a eliminazione diretta non sono riusciti ad accedere alle semifinali, con Michael Hellweger sesto e ultimo nella quarta batteria e Giacomo Gabrielli terzo nella quinta e ultima batteria ma decisamente più lento rispetto ai tempi di ripescaggio.

La qualificazione del mattino, che ha visto accedere alle batterie dei quarti di finale i migliori 30 tempi, provoca sicuramente rammarico all’altro azzurro Mikael Abram, che chiude 33° a meno di due decimi dall’ultimo tempo utile per la qualifica. Più indietro Davide Graz (41°), Alessandro Chiocchetti (44°), Elia Barp (48°), Giovanni Ticco (52°), Simone Dapra (53°).

La gara è stata poi vinta dal norvegese Erik Valnes, che ha preceduto in finale i connazionali Ansgar Evensen ed Even Northug. Norvegia quindi dominante anche in assenza del fenomeno Klaebo, che sta preparando il grande appuntamento delle prossime settimane con i Mondiali di casa a Trondheim forte della prima posizione in classifica generale e di specialità. Ai piedi del podio i francesi Richard Jouve e Lucas Chanavat, che hanno preceduto lo svedese Edvin Anger.

Donne, Ganz lotta ma non va oltre la semifinale. Dahlqvist senza rivali

Niente da fare per Federica Cassol, che dopo la convincente qualifica del mattino non va oltre la quarta posizione nella sua batteria e viene quindi esclusa dalle semifinali. Troppo forte la concorrenza di Maja Dahlqvist e Hedda Bakkemo, ma i quarti di finale risultano fatali anche alla leader della classifica generale Jessie Diggins che con il terzo posto in batteria non viene ripescata come lucky loser. Si spinge fino alle semifinali Caterina Ganz, brillante seconda nei quarti di finale e poi non in grado di uscire fuori nella parte conclusiva della semifinale.

Sono invece uscite in qualifica le altre tre azzurre al via della gara stamattina. Lucia Isonni infatti non va oltre il 40° posto, davanti alle compagne di squadra Maria Eugenia Boccardi e Martina Bellini che chiudono rispettivamente in quarantasettesima e cinquantaduesima posizione finale.

La prova ha visto il successo della svedese Maja Dahlqvist, che ha regolato piuttosto nettamente la svizzera Nadine Faehndrich e la tedesca Laura Gimmler. In finale anche le norvegesi Lotta Udnes Weng e Ane Appelkvist Stenseth, che relegano in sesta posizione l’altra teutonica Coletta Rydzek.

I prossimi appuntamenti: domani la 10 km in skating, poi Falun prima dei Mondiali

La tappa di Cogne si chiuderà domani con la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli. Alle 10 appuntamento con la gara maschile, mentre la gara femminile è prevista a partire dalle 13. Poi sarà la volta di una settimana di riposo, prima dell’ultima tappa di Coppa del Mondo che precede i Mondiali di Trondheim. Dal 14 al 16 febbraio il circuito sarà infatti di scena sulle nevi svedesi di Falun, dove venerdì 14 è in programma un’altra sprint in tecnica classica che sarà seguita da una 10 km sempre in alternato con partenza a intervalli nella giornata di sabato. Infine domenica 16 febbraio spazio alla 20 km mass start in tecnica libera, ultima gara prima della rassegna iridata che infiammerà la città norvegese di Trondheim dal 26 febbraio al 9 marzo.