Secondo appuntamento con il lungo weekend della Coppa del Mondo di combinata nordica 2024/2025 a Seefeld. Sulle nevi austriache il sabato ha visto andare in scena due individuali con il formato “compact”, che prevede distacchi dimezzati dopo il segmento di salto e prima di una parte sciata di 5 km per le donne e 7,5 km per gli uomini. Il tutto dopo le mass start del venerdì e la più classica delle Gundersen che domani chiuderà la tappa austriaca a poche settimane dai Mondiali di Trondheim. Andiamo quindi a scoprire come sono andate le due prove odierne.

Uomini, Oftebro brucia Riiber in volata. Pittin 35° e miglior italiano

La gara maschile ha visto la vittoria di Jens Luraas Oftebro, che dopo il quinto posto dal trampolino rimonta e brucia in volata il compagno norvegese e leader della generale Jarl Magnus Riiber e il tedesco Vinzenz Geiger, mentre l’austriaco Johannes Lamparter soffre nell’ultimo tratto e chiude quarto a cinque secondi dal vincitore dopo aver a sua volta agganciato Riiber nel primo tratto del segmento di fondo. Cede qualcosa anche il finlandese Ilkka Herola, terzo dopo il salto e alla fine quinto a dieci secondi da Oftebro. Chi invece rimonta brillantemente è l’austriaco Fabio Obermayr, che davanti al pubblico di casa si esalta arrivando nono con il pettorale 22.

In casa Italia il miglior azzurro è Alessandro Pittin, che sugli sci stretti recupera cinque posizioni e chiude 35° appena davanti al compagno di squadra Aaron Kostner, che invece cede con il pettorale 28. Più indietro Raffaele Buzzi, 47° con il pettorale 41 dopo il salto.

Donne, Armbruster senza rivali. Italiane assenti

Nella gara femminile che ha aperto la giornata dominio assoluto per Nathalie Armbruster, che dopo la prima posizione dal trampolino ha preso il largo con veemenza sugli sci stretti arrivando sul traguardo con quasi 38 secondi sulla norvegese Gyda Westvold Hagen. Poco più indietro la giapponese Haruka Kasai, che completa il podio risalendo dal sesto posto. La francese Lena Brocard, terza dopo il salto, cede nettamente nel finale e non va oltre il sesto posto alle spalle dell’altra sorella Kasai, Yuna, e della statunitense Alexa Brabec.

La grande novità della giornata è però la squalifica di Ida Marie Hagen, la norvegese vincitrice di tutte le sette gare individuali di questa stagione e oggi esclusa dopo la prova di salto. Armbruster è stata quindi brava ad approfittare di un frangente decisamente favorevole, portandosi così alla vittoria della prima gara individuale in carriera. Tutte assenti le italiane, che non hanno preso parte a questa tappa di Coppa del Mondo.

Ora Otepaa, poi i Mondiali di Trondheim

Dopo le Gundersen classiche di domani, ecco che la Coppa del Mondo di combinata nordica farà tappa in Estonia e più precisamente in quel di Otepaa dove da venerdì6 a domenica 9 febbraio è previsto un altro “trittico” di gare individuali: nell’ordine gli atleti affronteranno mass start, Gundersen e Individual Compact invertendo quindi il sabato e la domenica rispetto a questo weekend di Seefeld. Poi sarà tempo di Mondiali 2025 di sci nordico, di scena a Trondheim dal 27 febbraio all’8 marzo per la combinata.