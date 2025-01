Primi verdetti ai Campionati Europei di Pattinaggio Artistico di Tallin e prima medaglia per i colori italiani. La coppia azzurra composta da Sara Conti e Niccolò Macii ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità delle coppie d’artistico, dopo l’oro del 2023 e il deludente sesto posto dello scorso anno. Con una prova che ha visto qualche sbavatura nella parte iniziale con uno step-out di Niccolò sull’ultimo Axel della sequenza e un’ulteriore incertezza all’uscita del triplo Salchow, Conti/Macii hanno ottenuto il secondo punteggio della serata nel programma libero, superati solamente dalla coppia tedesca Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin che con la migliore votazione sia nel programma corto sia nel libero si sono aggiudicati il loro primo titolo europeo riportando la Germania sul gradino più alto del podio continentale a ben 14 anni dall’ultimo titolo di Savchenko/Szolkowy nel 2011.

“Incredibile che abbiamo vinto”, ha detto Minerva Fabienne Hase subito dopo la fine della gara ai microfoni della televisione, “dopo il mio errore all’inizio non credevo, perché Sara e Niccolò hanno pattinato davvero bene”. E invece nonostante l’ultimo doppio Axel della sequenza da lei eseguito solo singolo il duo tedesco è riuscito poi a riprendersi eseguendo una prova senza sbavature che l’ha condotta al trionfo. Al terzo posto conferma della medaglia di bronzo di dodici mesi fa per i georgiano Anastassia Metelkina/Luka Berulava, che dopo il disastroso nono posto dello short program di mercoledì sono riusciti a scalare la classifica e strappare una nuova medaglia dopo il terzo posto ottenuto nelle Finals del Grand Prix il mese scorso.

GLI ALTRI AZZURRI

Per quel che riguarda le altre coppie italiane in gara, buono sesto posto per Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini, autori del quinto programma libero della serata ma costretti alla sesta posizione dall’incredibile rimonta dei georgiani. E infine incoraggiante anche il quindicesimo posto della terza coppia azzurra, quella composta da Irma Caldara e Riccardo Maglio, che alla loro prima partecipazione alla massima rassegna continentale sono riusciti a qualificarsi per il programma lungo. I Campionati Europei proseguono venerdì alle 12.30 locali (le 11.30 in Italia) con la prima prova di danza sul ghiaccio, la danza ritmica, nella quale i nostri Marco Fabbri/Charlene Guignard cercano di conquistare il terzo titolo europeo consecutivo. Più tardi, alle 18 locali (le 18 in Italia) il libero femminile con Lara Naki Gutmann e Anna Pezzetta alla caccia del podio.

La classifica finale:

1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 212,48

2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 206,89

3 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 191,88

4 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 191,44

5 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 183,76

6 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 180,86

7 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 177,86

8 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 176,55

9 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 167,63

10 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 166,84

11 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 164,95

12 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 158,15

13 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART SUI 157,61

14 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 151,92

15 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 150,53

16 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 142,31

Non qualificati per il libero

17 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 49,14

18 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA ISL 48,58