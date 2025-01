Tutto facile per l’Itas Trentino, che accede ai quarti di finale della Cev Cup 2024/2025 di volley maschile. Davanti al pubblico amico, Sbertoli e compagni hanno “vendicato” la sconfitta con Civitanova nella semifinale delle Final Four di Coppa Italia battendo il CSM Corona Brasov con un netto 3-0 (25-18, 25-17, 25-18) in poco più di un’ora e dieci di gioco. Troppo evidente la superiorità degli uomini di coach Soli rispetto alla compagine rumena, già battuta 3-1 nell’andata giocata in trasferta lo scorso 15 gennaio.

Adesso l’Itas si giocherà un posto in semifinale contro i francesi di Chaumont, con la sfida di andata che si disputerà in terra transalpina il prossimo 11 febbraio. La compagine francese è “retrocessa” dalla Champions League e sicuramente rappresenterà un test più probante, ma Trento partirà ugualmente con i favori del pronostico dalla sua.

La cronaca della partita

Il primo set inizia nel segno dell’equilibrio, con Michieletto che firma uno dei primi break del match sull’8-6. Il muro di Lavia vale il 12-9 e il primo vero tentativo di allungo da parte dei padroni di casa. I rumeni provano a rimanere attaccati, ma Garcia con un attacco e un muro porta Trento sul 18-13. Il muro dell’Itas continua a lavorare bene anche con il brasiliano Flavio, che di fatto chiude virtualmente il parziale sul 21-15 dopo il sesto punto di un ispirato Lavia. In pochi minuti si arriva così al 25-17 che in soli 24′ vale a Trento il vantaggio di 1-0. Tutto molto facile anche in avvio di secondo set, con Michieletto che continua a fare il bello e il cattivo tempo portando i suoi sul 10-5 senza particolari difficoltà. Un passaggio a vuoto dell’Itas consente al Brasov, spinto da qualche buon attacco di Melnikov e da diversi errori al servizio da parte di Sbertoli e compagni, di rientrare sul 16-14 costringendo coach Soli al timeout. L’intervento della panchina sortisce sicuramente gli effetti sperati, perchè al ritorno in campo Trento piazza un parziale da 9-4 che vale il 25-18 con cui l’Itas chiude matematicamente il discorso qualificazione in virtù del successo per 3-1 dell’andata.

Ben presto anche il terzo set diventa una formalità, nonostante Soli inserisca anche qualche seconda linea per far rifiatare i titolari in vista dei numerosi impegni dei prossimi giorni. Alla fine è un altro 25-18 a porre fine alle ostilità e a spedire Trento meritatamente tra le migliori 8 della Cev Cup 2024/2025. A fine partita i numeri incoronano Daniele Lavia come top scorer con 16 punti, davanti a Gabriel Jose Garcia Fernandez che mette a terra 14 palloni. In doppia cifra anche Alessandro Michieletto, che si “ferma” a quota 10.

Trento-Brasov, il tabellino della partita

Trentino Itas: Pesaresi, Kozamernik 1, Michieletto 10, Sbertoli, Fedrici, Pellacani, Garcia Fernandez 14, Rychlicki 4, Magalini, Laurenzano, Boschini, Lavia 16, Bartha 4, Gualberto 4, Acquarone.

Coach: Fabio Soli

CSM Corona Brasov: Colito 2, Bacila, Gommans 3, Magdas 5, Melnikov 11, Graham 1, Lupu 3, Arquez, Kantor, Laza, Kovacevic 3, Stojsavljevic 2, Butler 1, Kovac 1.

Coach: Laurentiu Lica

Arbitri: Lukas Kralovic, Philippe Enkerli

I prossimi appuntamenti del volley

25-27 febbraio 2025: ritorno ottavi di finale Champions League

2 marzo 2025: ultima giornata girone di ritorno regular season Superlega

9 marzo 2025: gara-1 quarti di finale Playoff Superlega

11-13 marzo 2025: andata quarti di finale Champions League

12 marzo 2025: finale di andata Challenge Cup

16 marzo 2025: gara-2 quarti di finale Playoff Superlega

18-20 marzo 2025: ritorno quarti di finale Champions League

19 marzo 2025: finale di ritorno Challenge Cup

23 marzo 2025: gara-3 quarti di finale Playoff Superlega

26 marzo 2025: eventuale gara-4 quarti di finale Playoff Superlega

30 marzo 2025: eventuale gara-5 quarti di finale Playoff Superlega

2 aprile 2025: finale di andata Cev Cup

6 aprile 2025: gara-1 semifinali Playoff Superlega

9 aprile 2025: finale di ritorno Cev Cup

13 aprile 2025: gara-2 semifinali Playoff Superlega

16 aprile 2025: gara-3 semifinali Playoff Superlega

20 aprile 2025: eventuale gara-4 semifinali Playoff Superlega

24 aprile 2025: eventuale gara-5 semifinali Playoff Superlega

27 aprile 2025: gara-1 Finale Playoff Superlega

30 aprile 2025: gara-2 Finale Playoff Superlega

4 maggio 2025: gara-3 Finale Playoff Superlega

7 maggio 2025: eventuale gara-4 Finale Playoff Superlega

11 maggio 2025: eventuale gara-5 Finale Playoff Superlega

17-18 maggio 2025: Final Four Champions League