Zrinka Ljutic domina lo slalom di Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025. La croata classe 2004 si confermata predestinata e vola sulle nevi francesi fermando il cronometro sull’1’45”06 con oltre un secondo di margine su Sara Hector. La svedese è seconda a 1”26 e conquista un altro podio in slalom dopo quello di qualche giorno fa a Flachau, in Austria. Contesa per la vittoria che si è chiusa con l’uscita di Wendy Holdener. Il secondo tempo della prima manche è uscito di scena perdendo gli appoggi dopo pochi paletti aprendo la strada a Ljutic per il terzo successo in slalom in stagione dopo Semmering e Kranjska Gora. Completa il podio la tedesca Lena Duerr (+1”28). Subito dietro ci sono tre atlete in quattro centesimi. L’austriaca Katharina Liensberger è quarta a 1”44 da Ljutic. La seguono la svizzera Camille Rast, quinta a 1”46, e l’albanese Lara Colturi, sesta a 1”48. Ben otto posizioni recuperate per l’italo albanese, che risale alla grande nella seconda manche come Melanie Meillard. La svizzera recupera anche lei otto posizioni e conclude settima a 1”67 dalla vetta. Solida l’austriaca Katharina Huber, che si conferma sui livelli della prima manche ed è ottava a 1”88. A due secondi netti di ritardo c’è la slovena Andreja Slokar, nona in 1’47”06 complessivo. Mikaela Shiffrin è decima al rientro due mesi dopo il brutto infortunio all’addome patito a Killington. La statunitense scia meglio nella prima manche con pista meno segnata. Fatica di più nella seconda con qualche difficoltà negli appoggi, ma approfitta di qualche uscita delle avversarie per centrare una buona top ten. Uscita come quella della svedese Anna Swenn Larsson, che tenta l’all in dopo il quarto posto della prima manche, ma commette una sbavatura fatale a metà prova sprofondando in 24^ posizione. Subito fuori dalle prime dieci ci sono l’austriaca Katharina Truppe (a 2”07) e la svedese Hanna Aronsson Elfman (a 2”12). Dopo una prima manche deludente, la scandinava mette in piedi la rimonta di giornata risalendo ben dodici posizioni. Super rimonta anche per l’austriaca Lisa Hoerager che, approfittando di un tracciato perfetto scendendo per prima, fa segnare il quarto tempo di manche per una buona 16^ piazza.

Indietro le italiane

Martina Peterlini si conferma solida in slalom e conquista il quarto piazzamento a punti consecutivo in Coppa del Mondo chiudendo al 17° posto. A punti anche Lara Dalla Mea (23ª). Uscita pesante per Marta Rossetti, che stava disputando una manche da top ten prima di commettere un brutto errore a inizio terzo settore. Fuori dopo pochi paletti Vera Tschurtscenthaler. Eliminate nella prima manche Giorgia Collomb (37ª), Celina Haller (39ª), Emilia Mondinelli (DNF), Lucrezia Lorenzi (DNF) e l’esordiente Francesca Carolli (DNF).

Le pagelle

Ljutic (1ª) voto 9: perfetta, non sbaglia come Holdener e scende con grande tranquillità arrivando al traguardo con oltre un secondo di vantaggio su Hector.

Hector (2ª) voto 8: la svedese scende con grande personalità in una disciplina non propriamente sua. Approfitta degli errori di Holdener e Swenn Larsson per centrare il secondo podio in fila.

Colturi (6ª) voto 7.5: brutta prima manche, ma ottima grande reazione nella manche finale, con il miglior tempo, e abbondante top ten conquistata.

Rast (5ª) voto 7: il pettorale rosso di specialità non trova il giusto feeling con il tracciato, ma limita i danni e ottiene un buon piazzamento nelle prime dieci.

Shiffrin (10ª) voto 6.5: discreto il rientro dopo il brutto infortunio di Killington. Meglio nella prima manche con pista meno segnata. Fatica di più nella seconda con qualche difficoltà negli appoggi.

Peterlini (15ª) voto 6.5: buona seconda manche dell’azzurra, che perde molto in fondo dopo un ottimo avvio. Va a punti per la quarta gara consecutiva.

Della Mea (22ª) voto 6: fa il suo dovere. Riesce ad arrivare al traguardo senza mai dimostrare grande velocità.

Rossetti (DNF) voto 5: una media tra la prova che stava facendo (8) e il risultato (2). Stava viaggiando con un tempo di quasi un secondo inferiore ad Aronsson Elfman fino all’errore a inizio terzo settore. Il potenziale c’è, ma lo zero in classifica generale pesa come un macigno sul morale.

Swenn Larsson (24ª) voto 4.5: si prende tantissimi rischi nonostante la pista molto segnata. Tenta un coraggioso all in ma sbaglia a metà discesa buttando all’aria un potenziale podio.

Tschurtscenthaler (DNF) voto 4: si conclude nel peggiore dei modi la prima seconda manche della stagione. Esce dopo pochi paletti.

Holdener (DNF) voto 3: incredibile errore quello della svizzera che, dopo il 2° tempo nella prima manche, esce di scena dopo quattro paletti e si toglie dalla contesa per la vittoria con Zrinka Ljutic

La classifica generale aggiornata

Federica Brignone (Ita) 799 punti

2. Lara Gut-Behrami (Sui) 729

3. Camille Rast (Sui) 607

4. Zrinka Ljutic (Cro) 601

5. Sara Hector (Swe) 587

6. Sofia Goggia (Ita) 551

7. Wendy Holdener (Sui) 412

8. Lara Colturi (Alb) 408

9. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 402

10. Cornelia Huetter (Aut) 395

19. Laura Pirovano (Ita) 260

23. Marta Bassino (Ita) 231

26. Elena Curtoni (Ita) 208

51. Roberta Melesi (Ita) 78

57. Lara Della Mea (Ita) 65

63. Martina Peterlini (Ita) 60

65. Asja Zenere (Ita) 51

69. Nicol Delago (Ita) 42

78. Giorgia Collomb (Ita) 27

79. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

91. Nadia Delago (Ita) 18

101. Beatrice Sola (Ita) 10

103. Vicky Bernardi (Ita) 9

112. Sara Thaler (Ita) 1

I prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)