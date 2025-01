Il programma corto del settore femminile e delle coppie ha aperto gli Europei di pattinaggio di figura, in programma alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, in Estonia. Tra le coppie, arrivano buone notizie per Sara Conti e Niccolò Macii, che chiudono lo short program al secondo posto, mentre nel singolo femminile è Lara Naki Gutmann col quinto posto la prima azzurra. Giovedì 30 gennaio si disputerà il programma corto maschile (dalle ore 12:10 del nostro Paese) e saranno assegnate le medaglie delle coppie di artistico (il programma libero comincerà alle 18:00 italiane).

BENE CONTI E MACII TRA LE COPPIE

Ci sono i nomi di Sara Conti e Niccolò Macii nella corsa per le medaglie tra le coppie. Per loro, nello short program, un secondo posto con il totale di 68.52, frutto di un 35.27 con gli elementi tecnici e di un 33.25 con i componenti del programma. Meglio degli azzurri hanno fatto solamente gli azzurri Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, che hanno collezionato uno score di 71.59 (38.47 e 34.12). Terza posizione provvisoria invece per gli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko con il totale di 65.88 (35.53 e 30.35). Più indietro Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che hanno chiuso il primo segmento di gara al sesto posto con 60.95 (29.83 e 31.12), alle spalle anche dei tedeschi Annika Hocke e Robert Kunkel (5°, 62.68; 33.01 e 29.67), oltre che dei britannici Anastasia Vaipan-Law e Luke Digby (4° 64.83; 35.80 e 29.03). Qualificata al prossimo segmento anche la terza coppia azzurra in gara, quella formata da Irma Caldara e Riccardo Maglio, che si sono classificati quattordicesimi nello short program, ottenendo lo score di 53.75 (29.70 e 25.05). Completano la top ten anche i polacchi Ioulia Chtchetinina e Michal Wozniak (7°, 60.31; 33.35 e 26.96), i francesi Camille e Pavel Kovalev (8°, 57.13; 30.21 e 26.92), i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (9°, 57.03; 27.91 e 30.12), gli ucraini Sofiia Holichenko e Artem Darenskyi (10°, 56.73; 31.60 e 25.13). Poi gli olandesi Daria Danilova e Kichel Tsiba (11°, 56.52; 31.01 e 26.51), i tedeschi Letizia Roscher e Luis Schuster (12°, 55.18; 29.85 e 25.33), gli svizzeri Oxana Vouillamoz e Tom Bouvart (13°, 54.62; 30.07 e 24.55). Ultimi due posti utili per gli austriaci Sophia Schaller e Livio Mayr (15°, 52.11; 27.88 e 24.23) e per i finlandesi Milania Vaananen e Filippo Clerici (16°, 51.68; 27.78 e 24.90).

GUTMANN E PEZZETTA TRA LE PRIME SEI AL FEMMINILE

Segnali positivi nel settore femminile azzurro dopo lo short program. Lara Naki Gutmann e Anna Pezzetta hanno guadagnato il diritto di scendere sul ghiaccio nell’ultimo gruppo durante il programma libero (in programma dalle 17.00 di venerdì 31 gennaio). Prestazione pulita per Gutmann che ha totalizzato 63.79 (33.24 e 30.55) con il quinto posto davanti alla compagna azzurra. Pezzetta si è spinta fino a toccare quota 63.79 (33.24 e 30.55) con uno short program condizionato da un paio di sbavature sui salti tripli. Davanti alle italiane spicca il nome della georgiana Anastasiia Gubanova, che si è presa il primo posto provvisorio con 68.99 (37.31 e 31.68), davanti all’estone Niina Petrokina (68.94; 37.45 e 31.49), alla svizzera Kimmy Repond (68.68; 37.09 e 31.59) e alla belga Nina Pinzarrone (66.80; 35.51 e 31.29). La francese Lorine Schild è settima (62.47; 34.49 e 27.98). Più indietro la romena Julia Sauter (61.96; 33.03 e 28.93), la polacca Ekaterina Kurakova (58.70; 29.30 e 29.40), la britannica Kristen Spours (57.39; 31.50 e 25.89). Tra le prime ventiquattro anche la belga Jade Hovine, la finlandese Linnea Ceder, la israeliana Mariia Seniuk, la bulgara Alexandra Feigin, la svedese Josefin Taljegard, la norvegese Mia Risa Gomez, la francese Lea Serna, la finlandese Janna Jyrkinen, la lituana Jogaile Aglinskyte, la slovacca Julija Lovrencic, l’austriaca Stefanie Pesendorfer, la slovacca Vanesa Selmekova, la lettone Anastasija Konga e la ceca Michaela Vrastakova.