Timon Haugan vince lo slalom di Schladming, in Austria, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024/2025. Terzo successo stagionale per il norvegese, che la porta a casa grazie a una grande prestazione nel ripido per l’1’48″05 complessivo al traguardo. Delude nella seconda manche Linus Strasser, che non conferma il primo posto nella manche iniziale e ottiene una quarta posizione beffarda a 0″77 dalla vetta. Sul podio i due atleti di casa: Manuel Feller (0″20) e Fabio Gstrein (+0″67). Miglior risultato stagione per Feller, mentre c’è il primo podio in carriera in Coppa del Mondo per l’altro austriaco. Quinto lo svizzero Loic Meillard (+0″83) con appena dietro Atle Lie McGrath (+0″88). Torna a buoni livelli il francese Steven Amiez, che risale dalla 14ª fino alla settima piazza (+1″02). Henrik Kristoffersen limita i danni ed è ottavo a 1″18 da Haugan. Non limita i danni, invece, il francese Clement Noel, che inforca e perde la testa della classifica di specialità proprio a favore di Kristoffersen. Completano la top ten Benjamin Ritchie, nono a 1″27, e Armand Marchant, decimo a 1″33, rispettivamente con nove e dieci posizioni riprese nella seconda manche. Rimonta di giornata per il finlandese Eduard Hallberg (+1″77), che mette giù il miglior tempo di manche concludendo al 15° posto (miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo) con dieci posizioni recuperate. Uscite per Marco Schwarz, Albert Popov, Alexander Steen Olsen e Johannes Strolz.

Tre italiani a punti, solido Vinatzer

Prova sufficiente di Alex Vinatzer. L’azzurro è meno in spinta del solito ed è bravo ad evitare uscite e a chiudere a ridosso della top ten al 12° posto (+1″64). Poco ritmo sia per Tobias Kastlunger che per Stefano Gross. I due concludono uno davanti all’altro rispettivamente in 22ª (+3″28) e 23ª (+3″46) posizione. Nel complesso materiali probabilmente non ottimali per gli azzurri a Schladming. Eliminati in prima manche Simon Maurberger (40°), Tommaso Saccardi (DNF) e Filippo Della Vite (DNF).

Le pagelle

Haugan (1°) voto 9: non si prende troppi rischi, ma imprime un ritmo costante alla sua seconda manche. Basta per battere Feller e vincere il terzo slalom in stagione.

Gstrein (3°) voto 9: miglior gara della carriera per l’austriaco, che centra il primo podio in carriera nella gara di casa. Senza la sbavatura sul ripido forse sarebbe stato qualcosa più del 3° posto.

Feller (2°) voto 8.5: ottima seconda manche dell’austriaco, che sogna fino all’ultimo la vittoria, ma riesce ad ottenere il primo podio stagionale.

Hallberg (15°) voto 8.5: il finlandese mette giù la miglior seconda manche e taglia il traguardo con il miglior tempo di manche. Mai così in alto in Coppa del Mondo.

Marchant (10°) voto 8: terza top ten in carriera per il belga, che in slalom sta trovando una discreta costanza. Importante salire di pettorale per poter scendere prima nelle manche di apertura.

Kristoffersen (8°) voto 7: prestazione sufficiente del norvegese, che non entra mai nella contesa alla vittoria. Bravo ad evitare rischi inutili e a riprendersi la leadership della classifica di specialità.

Vinatzer (12°) voto 6: non riesce a trovare ritmo nella prima manche. Recupera quattro posizioni nella seconda e conquista buoni punti in ottica generale.

Meillard (5°) voto 6: senza infamia e senza lode. Buona prima manche, ma nella seconda ottiene solo il 18° tempo. Ottima costanza di risultati.

Strasser (4°) voto 5: una media tra la prima (8) e la seconda manche (4). Domina nella manche iniziale con neve pulita. Non riesce a trovare le sensazioni giuste scendendo per ultimo e conclude con un beffardo quarto posto.

Noel (DNF) voto 4: sesto nella prima manche e virtualmente avanti a Kristoffersen nella classifica di specialità. Esagera sul ripido e rimedia un pesantissimo zero. Quattro vittorie in stagione al momento non compensano le tante uscite.

La top ten di giornata

Timon Haugan (NOR) 1’48″05 Manuel Feller (AUT) +0″20 Fabio Gstrein (AUT) +0″67 Linus Strasser (GER) +0″77 Loic Meillard (SUI) +0″83 Atle Lie McGrath (NOR) +0″88 Steven Amiez (FRA) +1″02 Henrik Kristoffersen (NOR) +1″18 Benjamin Ritchie (USA) +1″27 Armand Marchant (BEL) +1″33

12. Alex Vinatzer (ITA) +1″64

22. Tobias Kastlunger (ITA) +3″28

23. Stefano Gross (ITA) +3″46

La classifica generale

(aggiornata dopo slalom Schladming)

Marco Odermatt (SUI) 1066 Henrik Kristoffersen (NOR) 746 Loic Meillard (SUI) 637 Atle Lie McGrath (NOR) 548 Timon Haugan (NOR) 528 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 474 Franjo Von Allmen (SUI) 470 Clement Noel (FRA) 464 Alexander Steen Olsen (NOR) 373 Cameron Alexander (CAN) 338

12. Mattia Casse (ITA) 319

21. Alex Vinatzer (ITA) 243

31. Luca De Aliprandini (ITA) 196

32. Dominik Paris (ITA) 192

45. Giovanni Franzoni (ITA) 139

74. Tobias Kastlunger (ITA) 61

76. Christof Innerhofer (ITA) 58

77. Florian Schieder (ITA) 55

85. Stefano Gross (ITA) 48

96. Giovanni Borsotti (ITA) 35

97. Filippo Della Vite (ITA) 32

103. Pietro Zazzi (ITA) 24

111. Nicolò Molteni (ITA) 19

127. Simon Maurberger (ITA) 10

138. Hannes Zingerle (ITA) 7

143. Benjamin Jacques Alliod (ITA) 3

Il calendario delle prossime gare di Coppa del Mondo

31 gennaio-2 febbraio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa maschile

20-23 febbraio, Crans Montana (Svizzera): una discesa ed un super-G maschile

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

5-9 marzo, Kvitfjell (Norvegia): una discesa e un super-G maschili

15-16 marzo, Hafjell (Norvegia): uno slalom ed un gigante maschili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)