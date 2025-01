Paura a Manchester prima della gara tra City e Bruges. Appena al di fuori dall’Etihad Stadium, proprio di fronte a migliaia di tifosi, è infatti scoppiato un incendio, poche ore prima della sfida dell’ultima giornata di Champions League. I ragazzi di Guardiola si trovano attualmente al 25esimo posto della graduatoria, e si giocano la qualificazione ai sedicesimi di finale contro la compagine fiamminga: serve assolutamente una vittoria ai padroni di casa per passare alla fase ad eliminazione diretta, altrimenti a sorpresa i campioni di Inghilterra in carica saranno fuori dai giochi.

L’atmosfera già non era delle migliori in casa Citizens, e a rendere ancora più complicato il pre-partita è l’incendio divampato a partire da un furgone di merchandising fuori dallo stadio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze, e la zona circostante è stata evacuata mentre i servizi di emergenza hanno domato le fiamme. Nonostante le migliaia di tifosi che si stavano recando all’Etihad per supportare la squadra, sembra fortunatamente che non ci siano persone ferite. Non è escluso però che il match cominci con qualche minuti di ritardo.

Manchester City: annullato l’arrivo della squadra in mezzo ai tifosi

Non avrà luogo l’arrivo del pullman con i giocatori Manchester City in mezzo alla folla di tifosi. Lo ha comunicato il club stesso attraverso una nota ufficiale, a salvaguardia dei tifosi presenti: “Il Manchester City FC conferma che è scoppiato un incendio in uno dei chioschi di merchandising all’esterno, vicino all’ingresso della Colin Bell West Stand. I servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente e l’incendio è ormai estinto. La sicurezza di tutti coloro che partecipano alla partita di questa sera è la nostra massima priorità, e pertanto tutti gli eventi previsti per la reception della West Stand sono stati annullati, inclusi l’evento di benvenuto per i nuovi giocatori e l’arrivo della prima squadra“.