Pattinaggio di figura, Campionati Italiani 2023: Beccari/Guarise in testa nello short program delle coppie

Al via i Campionati Italiani di pattinaggio di figura nella cornice dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo. Spazio agli short program e alle Rhythm Dance di ogni ambito nella prima giornata che ha aperto le gare. Subito in evidenza Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola (entrambi Fiamme Oro) che dopo il programma corto sono separati da soli 34 centesimi di punto (91.04 contro 90.70). Con Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) fermato da un problema fisico nell’imminenza della competizione, il terzo posto provvisorio è detenuto da Corey Circelli (Icelab) con 72.98. Nel settore femminile, poi, Anna Pezzetta (Icelab) ha vinto il programma corto con 66.42 punti, precedendo di stretta misura Sarina Joos (Ice Skating Bolzano) e Marina Piredda (Fiamme Oro), rispettivamente seconda e terza con i punteggi di 65.27 e 63.09.

Nelle coppie di artistico, Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro) si sono aggiudicati lo short program con 70.09 punti. Alle loro spalle Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) con 66.69, mentre Anna Valesi/Manuel Piazza (Icelab) sono terzi con 57.66. Nella danza ennesima prestazione d’eccellenza per Charlene Guignard/Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), premiati con il punteggio di 91.59. I Campioni d’Europa in carica precedono Victoria Manni/Carlo Rothlisberger (Icelab), secondi con 70.45. Terza moneta provvisoria per Leia Dozzi/Pietro Papetti (Diavoli Rosso Neri) con 61.05. Nella danza junior, nella Rhythm Dance, grande prestazione per Noemi Maria Tali/Noah Elias Lafornara (59.17). In seconda posizione Beatrice Ventura/Stefano Frasca (56.31), mentre la terza piazza è occupata da Alice Pizzorni/Massimiliano Bucciarelli (54.86). L’evento giungerà a conclusione domani con i programmi liberi e le Free Dance.