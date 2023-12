Salernitana-Milan, problemi fisici per Kjaer: esce all’intervallo, dentro ancora Simic

Problemi fisici per Simon Kjaer all’intervallo di Salernitana-Milan e il difensore danese è costretto a uscire. Pioli decide di cambiare il suo centrale, al rientro dall’infortunio col Monza e dunque non al meglio nemmeno oggi all’Arechi, e per degli acciacchi lascia il campo in favore di Simic, di nuovo subentrato come cinque giorni fa. Da capire se per Kjaer ci sia un vero e proprio infortunio o se si tratti esclusivamente di un affanno fisico per via della lunga inattività.