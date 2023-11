Pattinaggio, Cup of China: gli azzurri in gara

La quarta tappa stagionale di ISU Grand Prix prenderà il via venerdì sulla pista del Chongqing Huaxi Culture and Sports Center. L’Italia scenderà sul ghiaccio questo fine settimana con cinque pattinatori: Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre), Anna Valesi e Manuel Piazza (Icelab).

Riflettori puntati specialmente sulle coppie di artistico, per i vice campioni tricolori Ghilardi-Ambrosini settima partecipazione al Grand Prix ma prima assoluta nella Cup of China. Insieme a loro anche Anna Valesi e Manuel Piazza, sesti la scorsa settimana al Grand Prix de France. Tra gli uomini tornerà Frangipani, dopo che lo scorso anno aveva ottenuto il miglior risultato in carriera con un 9° posto nel NHK Trophy.

Questo il programma di gare (ora italiana, -7 sull’ora locale):

Venerdì 10 novembre

Ore 12.00: corto uomini

Ore 13.50: corto coppie

Sabato 11 novembre

Ore 11.40: libero uomini

Ore 14.00: libero coppie