Renzi contro la Lega Serie A: “Vergognoso far giocare Fiorentina-Juventus nonostante le richieste di rinvio”

Matteo Renzi contro la Lega Serie A. L’ex premier ha criticato la scelta di far giocare la sfida di campionato tra Fiorentina e Juventus, vinta 1-0 dai bianconeri, nonostante le richieste di rinvio a causa dell’emergenza climatica: “La Lega Calcio ha preferito il calcio a una grave emergenza umanitaria. Quello che è successo è vergognoso. Nonostante le richieste di rinvio della partita tra Fiorentina e Juventus da parte della politica, il mondo del calcio ha dato più importanza ai soldi. Molti tifosi della Fiesole non sono andati a vedere la partita per aiutare gli sfollati e questo è un segnale forte”.